Pese a que todavía solo son rumores, el nombre de Sebastián Beccacece, reconocido técnico argentino, sigue sonando fuerte como posible reemplazante de Ricardo Gareca en la Selección peruana.

En esta ocasión, sumándose a lo dicho por su compatriota y colega Martín Liberman, en diálogo con Bolavip, el reconocido periodista argentino Juan José Buscalia opinó sobre la posible llegada del ex asistente de Jorge Sampaoli a la Blanquirroja.

“Beccacece es un entrenador bien conocido en el ámbito internacional, estuvo en selección en Chile y Argentina con suerte dispar. La gestión de Beccacece en Chile seguramente fue exitosa, dirigiendo a la U y la selección, acompañando a Sampaoli, pero después cuando estuvieron en la selección argentina Beccacece fue uno de los que tuvo problemas en la relación con los futbolistas argentinos”, indicó el comentarista de DirecTV Sports.

Asimismo, sobre si está o no preparado Beccacece para dirigir una selección en las Eliminatorias, Buscalia dijo lo siguiente: “Yo creo que una Eliminatoria él la conoce, hoy los dirigentes buscan que los que llegan a los cargos de seleccionadores nacionales tengan experiencia en eliminatorias, y él la tiene, pero no sé cómo puede llegar a responder él con una gestión propia en una selección nacional”:

Otro aspecto que quiso rescatar Buscalia fue el fuerte carácter del estratega argentino. “Él es una persona muy temperamental, nadie discute su conocimiento de fútbol, pero ha tenido alguno excesos cuando maneja alguna frustración, cuando no le gusta algún fallo arbitral, y me parece que en el concierto internacional hay que tener un poco más de mesura, pero por conocimiento y por su estilo, me parece que está preparado”.

Por ahora, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sigue esperando la respuesta de Gareca. Por los buenos resultados obtenidos, la hinchada peruana desea que el ‘Flaco’ continúe.

