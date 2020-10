El Estado peruano se encuentra repartiendo el Segundo Bono Familiar Universal desde el pasado 10 de octubre. Este nuevo subsidio de 760 soles busca que beneficiar a unas 8.4 millones de familias peruanas que se vieron afectadas por la crisis social y económica provocada por el nuevo coronavirus en el país.

En esta oportunidad, el pago del bono universal se efectuará en cinco fases, cada una con diferentes modalidades: Deposito en Cuenta, Carrito Pagador o Empresa Transportadora de Valores (ETV), Billetera Digital y Banca Celular, del Banco de la Nación.

Sin embargo, muchos no han sido considerados en el padrón de beneficiarios, de manera que no recibirán el segundo bono universal. Esto puede deberse a que no formas parte de la última actualización del Padrón de Hogares, pero hay una solución. Primero debes de verificar si tú o alguien de tu familia ha sido beneficiado con el subsidio.

¿Cómo saber si soy beneficiario? Plataforma LINK OFICIAL

Ingresa a la página oficial: www.bfu.gob.pe

Dale clic al botón “Consulta con tu DNI”.

Ingresa tu número de DNI.

Ingresa tu fecha de emisión de DNI.

Haz clic en “No soy un robot”.

Dale clic a “Consulta si eres beneficiario”.

Si tu hogar es beneficiario, verás un mensaje con la fase, modalidad y fecha de pago que te corresponde.

Si eres beneficiario, debes saber que en la primera etapa, los bancos no están entregando el segundo Bono Universal de manera presencial, sino por medio de un depósito a una cuenta. Conoce aquí las fases y modalidades de entrega.

Si tu hogar no ha sido beneficiado, te explicamos qué hacer para registrar tu caso en la misma plataforma del Segundo Bono Familiar Universal.

¿Cómo registrar mi caso?

Paso a Paso:

En la misma página, puedes dar clic a la pestaña ‘Registra tu caso’, que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Coloca tu DNI, y fecha de emisión,

Luego deberás ingresar los caracteres que aparecen en la pantalla

Dar clic en “Ingresar”

Finalmente, podrás contactarte con las autoridades respectivas.

CONSULTA AQUÍ | Quiénes cobrarán el subsidio la próxima semana

¿A dónde llamar si tengo dudas sobre el bono? | Contacto

Si tiendas dudas relacionadas al segundo Bono Familiar Universal, puedes llamar a la línea 1811. Atienden de lunes a sábado, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m., incluidos feriados.

VIDEO RECOMENDADO

Bono Universal: conoce los detalles para realizar el cobro

TE PUEDE INTERESAR