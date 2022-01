“Spider-Man: No Way Home” no sólo bate récords en taquilla, ahora ha logrado que Tobey Maguire y Willem Dafoe consigan el récord Guinness de los actores que durante más tiempo han interpretado a un personaje de Marvel.

Maguire y Dafoe reaparecen en la última cinta del arácnido como Peter Parker y Norman Osborn, y lo hacen 19 años y 225 días después de su primera aparición, en la película de “Spider-Man” que Sam Raimi estrenó en 2002.

El regreso de ambos actores les permitió superar el récord que pertenecía a Hugh Jackman como Wolverine durante 16 años y 232 días, desde “X-Men” hasta “Logan”. Ya que Jackman ha confirmado reiteradas veces que no volverá a interpretar al mutante, el logro de Maguire y Dafoe está asegurado por mucho tiempo.

¿Quién podría superarlos?

El Multiverso de Marvel podría volver a traer a Maguire o Dafoe en el futuro. Mientras tanto, hay otros actores que les vienen pisando los talones y tienen posibilidades de quitarles el récord.

En el Universo Cinematográfico de Marvel tenemos a Jon Favreau y Samuel L. Jackson, quienes interpretan a Happy Hogan y Nick Fury respectivamente, y debutaron juntos en “Iron Man” de 2008. Favreau volvió en esta última entrega del trepamuros, teniendo una cuenta de 13 años. No obstante, Jackson superará a Favreau cuando se estrene “Secret Invasion” este 2022 y extenderá su cuenta con el estreno de “The Marvels” en 2023.

El actor que más tiempo ha interpretado a un superhéroe

Todo este récord Guinness de Maguire y Dafoe está dentro del marco de Marvel. Cuando se estrene la próxima película de DC, “The Flash”, Michael Keaton será el actor que más tiempo ha interpretado a un superhéroe en pantalla.

Recordemos que el actor interpretó al Caballero de la Noche por primera vez en 1989, a las órdenes de Tim Burton. De esta manera, el lanzamiento de “The Flash” supondría que Keaton tendría 33 años encarnando al personaje y logrando así una marca insuperable.

