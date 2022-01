Desde su ingreso al Universo Cinematográfico de Marvel como Mysterio en “Spider-Man: Far From Home”, Jake Gyllenhaal no ha estado en el foco de atención del público; pero eso va cambiar radicalmente pronto cuando empiecen a estrenarse sus próximos proyectos.

Hace unos meses se estrenó el thriller danés “Culpable” en Netflix, que ha sido dirigido por Antoine Fuqua y significó el deslumbrante regreso de Jake Gyllenhaal, quien trae consigo todo un conjunto de prometedores trabajos.

Esto es todo lo que Jake Gyllenhaal está preparando y tiene pendiente de estreno:

Ambulance: Esta cinta significará el regreso de Michael Bay a la gran pantalla cinematográfica tras su incursión en Netflix. Como se puede intuir en el título, esta película de acción sigue a una ambulancia que ha sido secuestrada como vehículo de huida por dos atracadores y empieza toda una carrera frenética por las calles de Los Ángeles.

The Interpreter: Este proyecto ha logrado que Jake Gyllenhaal coincida con Guy Ritchie, un director que no para de acumular rodajes y películas. La cinta se ambienta en Afganistán, dónde un militar estadounidense decide volver para hallar al intérprete que le salvó la vida durante la guerra.

Francis and the Godfather: Esta película que prepara Barry Levinson trata sobre el rodaje de “El padrino”. En este proyecto veremos a Oscar Isaac como Francis Ford Coppola y a Gyllenhaal como Robert Evans, el mítico productor de Paramount durante los años del Nuevo Hollywood.

A Suspense Novelist’s Trail of Deception: Esta producción será la primera serie que protagonizará Jake Gyllenhaal, que estará escrita y dirigida por Janicza Bravo a partir de un artículo del New Yorker sobre la figura del editor literario Dan Mallory, quien escribió el bestseller de misterio “La mujer en la ventana” bajo el pseudónimo femenino A.J. Finn.

The Son: Otra serie en el repertorio del actor que tendrá a Denis Villeneuve como posible director. Esta producción adaptará la novela “El heredero”, del noruego Jo Nesbø, el cual forma parte de la saga de historias criminales protagonizadas por el inspector Harry Hole.

Combat Control: Basada en un bestseller y dirigida por Sam Hargrave, la película contará la historia real de John Chapman, técnico de control de combate de la Fuerza Aérea que murió en la guerra de Afganistán; asimismo, se contará la investigación que se inició 15 años después para averiguar si realmente era un digno destinatario de la Medalla de Honor.

The Division: Adaptación del videojuego de acción de Ubisoft. Jake Gyllenhaal es el único que se ha mantenido asociado al proyecto a pesar que ha estado postergándose varios años. Rawson Marshall Thurber podría ser director y Netflix estaría detrás de la distribución.

Suddenly: Este thriller de supervivencia está basado en la novela “De repente, solos” de la escritora francesa Isabelle Autissier, dónde veremos a Jake Gyllenhaal y Vanessa Kirby atrapados en una isla del Atlántico.

Oblivion Song: Adaptación de un cómic de Robert Kirkman (The Walking Dead) y Lorenzo De Felici. Jake Gyllenhaal interpretará a un hombre decidido a rescatar a los supervivientes de un infierno apocalíptico conocido como Oblivion, donde se calcula que desaparecieron 300 mil personas.

Prophet: Otra adaptación de un cómic. Aquí seguiremos las aventuras de John Prophet, personaje creado por Rob Liefeld (el creador de Deadpool), un supersoldado de la Segunda Guerra Mundial que despierta en la actualidad y se siente, como es común, bastante perdido.

Cut and Run: Lo último de esta lista es este thriller que tendrá lugar en alta mar, donde Gyllenhaal se convertirá en el líder de una banda de atracadores especialistas en robar yates lujosos y escapar en lanchas de alta velocidad.

