Spider-Man: No Way Home es la película de superhéroes más esperadas de este 2021. Se acaba de lanzar el segundo tráiler y todos los fanáticos no dejan de hablar de lo que será esta nueva entrega.

En el video corto se muestra de manera oficial los villanos que deberá enfrentar el Hombre Araña y además se confirmó que el actor Tom Holland volverá a interpretar al superhéroe.

Se trata de la tercera entrega de la saga y ya muchos se preguntan si Holland seguirá siendo Spider-Man los siguientes años. Todo parece indicar que no.

¿Por qué Tom Holland ya no quiere ser Spider-Man?

En una entrevista con la revista GQ, Tom Holland dio a entender que esta podría ser su última aparición como Hombre Araña.

“Tal vez es momento de pasar página. Tal vez lo mejor para Spider-Man es que hagan una película con Miles Morales [personaje de ficción de Marvel]”, señaló el actor.

Además, dijo que si bien Peter Parker es una parte muy importante para su vida, quizá no sea lo mejor para su carrera.

“Tengo que tener en cuenta a Peter Parker porque es una parte importante de mi vida, pero si sigo interpretando al personaje después de cumplir 30 años, he hecho algo malo”, confesó.

Amy Pascal, productora de las películas de Spider-Man, piensa diferente.

“He hablado con él de hacer 100 películas más, nunca haría películas del personaje sin él”, aseguró en el mismo artículo.

