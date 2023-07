Sporting Cristal no estuvo a la altura de las expectativas y cayó en el partido de ida de los Play Off de la Copa Sudamericana. En un duelo complicado de principio a fin, los dirigidos por Tiago Nunes perdieron 1-0 ante Emelec de Ecuador en el estadio Nacional.

El único tanto del encuentro fue marcado por José Cevallos Enríquez a los 52 minutos. El cuadro celeste tuvo algunas chances para empatar el partido, sin embargo, sus atacantes no estuvieron finos en la definición.

Sporting Cristal: ¿qué resultado necesitan los celestes para clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana?

Para clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, los rimenses deberán vencer por una diferencia de dos goles (2-0, 3-1, 4-2...) en el encuentro de vuelta. Para igualar la llave tiene que ganar por una ventaja de un gol (1-0-2-1-3-2...).

Cabe mencionar que dicho duelo de revancha se jugará el próximo martes 18 de julio en el estadio George Capwell. La hora pactada para el inicio de encuentro es 7 p.m. (hora peruana).

Tiago Nunes: qué dijo el técnico de Sporting Cristal

Tiago Nunes, técnico de Cristal, dijo lo siguiente sobre la derrota ante el conjunto ‘eléctrico’: “Nos faltó ser más finos en el último tercio, un poco más rápidos, pero no veo una actuación tan fea. Me parece que hay un mérito del equipo rival que supo cerrar espacios, manejar el tiempo del partido, sacar nuestra paciencia y acelerar a nuestro equipo. Prefiero mirar las cosas por el vaso medio lleno. Nos tocó jugar contra un equipo tradicional. Me parece que la serie está abierta”.

