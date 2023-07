TikTok es una red social que cuenta con videos para todos los gustos. En este caso, dicho espacio virtual ha servido para hacer viral una sorprendente declaración de quien sería un profesor mexicano. Lo contado por el docente ha provocado todo tipo de reacciones entre los cibernautas.

El supuesto profesor contó como anécdota que sus mismos estudiantes le exigieron que resuelva problemas matemáticos de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), pues los que venía haciendo eran considerados muy sencillos.

“Me pongo a ver los ejercicios de la UNI y me topé con un nivel completamente distinto. Eso hizo que empezara a ver más allá de mi nariz. Ya no era solamente mi escuelita y mi país, sino que me di cuenta que había afuera también”, comentó el profesor, quien además señaló que el examen de admisión de dicha casa de estudios es el más difícil del continente.

Asimismo, el docente agregó: “Con un libro peruano que leí aprendí métodos. Habían otros métodos que ni conocía. He aprendido mucho de los peruanos, mis respetos en matemáticas. Tienen libros que sí tienen bastante nivel”.

Como se esperaba, este video se ha vuelto viral y ha recibido miles de comentarios, la mayoría de peruanos. “Para ingresar a la UNI en Perú son 3 días de exámenes de admisión”, señala uno de los usuarios de TikTok.

“No en vano el Perú quedó primer lugar en la Olimpiada Iberoamericana de matemáticas 2022″, comentó orgulloso otro cibernauta. Sin duda, es un video que ha provocado la admiración de los peruanos.

