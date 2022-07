Si tenemos que hablar de una producción que está rompiendo esquemas en todo el mundo, cómo no mencionar a “Spy x Family”. Este anime ha cautivado no solo a fanáticos de este tipo de series animadas, sino también a quienes saben apreciar el buen contenido; sin embargo, los domingos no serán iguales, pues habrá un parón en la emisión de sus episodios. Entonces, ¿cuándo se estrena la segunda parte? Aquí los detalles.

Desde su estreno a inicios de abril, el anime se ha convertido en uno de los más vistos en tanto a plataformas de streaming, incluso compitiendo par a par con producciones como la primera parte de la cuarta temporada de “Stranger Things” o la tercera temporada de “The Umbrella Academy”. Su éxito es innegable.

En España, por ejemplo, el parón coincidirá con las vacaciones de verano. Como cada domingo en ese país, a las 5:30 p. m. (hora local), se estrenaba en Crunchyroll un nuevo episodio, pero estos fines de semana no serán iguales. Eso sí, sus seguidores no pueden esperar para ver el episodio 13, pero ya hay indicios de su retorno.

En un avance de la que será la segunda parte de esta ficción, además de revelar lo que se contará en esta nueva etapa, se puede ver cómo mencionan el período en el que retornará la serie a las pantallas de sus fanáticos: en octubre de 2022. Por ello, ya durante el otoño boreal o la primavera austral, volverán los domingos de “Spy x Family”.

Esta nueva parte, al ser un anime que consta de 25 capítulos, nos tiene asegurado poder disfrutar de la historia de la peculiar familia Forger -constituida por Lois, Yor y Anya- y todos sus secretos por al menos 13 episodios más que completarían la primera temporada de la misma. ¿Habrá una segunda, tercera o cuarta? Todo apunta a que sí, pero será oficializado a su momento.