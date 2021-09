Era 2019 cuando los Rolling Stones decidieron hacer un alto en su gira entonces iniciada por Estados Unidos; ya en 2020, la pandemia del COVID-19 alargó esta situación. Ahora, tras la partida a la eternidad por parte de Charlie Watts, la banda británica decidió continuar su gira desde este 26 de septiembre y Steve Jordan sería el encargado de tomar el lugar de baterista.

Se presentó al mundo un 14 de enero de 1957, en la ciudad de New York, en Estados Unidos. Desde joven destacó por su capacidad con la batería, incluso formando parte de bandas de acompañamiento de Stevie Wonder y Joe Cocker. Sin embargo, no fue hasta la década del 70 que se convirtió en el baterista oficial del programa ‘Saturday night live’.

Es multiinstrumentista porque es capaz de cantar, tocar la batería, el bajo, teclado y la percusión, por lo que no le fue difícil adaptarse a donde fuera. Colaboraciones con Eric Clapton, Neil Young, Aretha Franklin, Bob Dylan, Billy Joel, B.B. King, Stevie Nicks y John Mayer se han inmortalizado en el historial del artista, en todo el sentido de la palabra.

De hecho, entre las tantas apariciones de Jordan en el trabajo musical de artistas con más trayectoria, se encuentra su presencia en el disco Dirty work de los Rolling Stones. En aquel entonces, la participación de Charlie Watts no era segura y fue el neoyorquino quien tocó algunas de las canciones de aquella producción.

Tras esa experiencia, Keith Richards lo invitó para que toque el cover que sacó Aretha Franklin del recordado Jumpin’ Jack Flash, parte de la banda sonora de la comedia homónima que protagonizaron Whoopi Goldberg y dirigió Penny Marshall. Años más tarde, continuaría su participación en el universo ‘stoniano’.

De este modo, el músico de 64 años será quien se encargue de llevar el compás de la banda británica desde este domingo 26 y a lo largo de doce fechas en las que Mick Jagger y compañía marcarán su retorno a los escenarios. El tour por estados unidos, como ha confesado la productora, “avanza según lo planeado”.

Eso sí, no habrá que confundir que el lugar que dejó Charlie Watts será reemplazado por Steve Jordan ni mucho menos. El norteamericano sabe que llega a una legendaria banda y a ubicarse en el espacio que inmortalizara uno de los íconos del rock, también fundador de la agrupación por aquel lejano 1963.

24 de agosto 2021, nos deja Charlie Watts, legendario baterista de los Rolling Stones, pintando de negro, enlutando al mundo del rock, mira la última interpretación de "Paint it Black" en Lima - Perú