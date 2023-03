Probablemente en estos días has leído mucho el nombre de Tamy Parra en redes sociales y no sepas de quién se trate, pero no te preocupes porque en esta nota te contaremos todo lo que sucede con ella.

Esta joven es una ‘influencer’ de 21 años de edad que comenzó a crear contenido para redes desde la pandemia y fruto de ello, actualmente es una de las ‘tiktokers’ más famosas de Latinoamérica sumando 10 millones de seguidores en dicha red social.

La mexicana venía sumando fanáticos gracias a los divertidos trends que hacía y a los videos que subía junto a su pareja mostrándose como una de las más estables de la aplicación. De hecho, parecían estar pasando por su mejor momento.

Hace unos días la pareja compartió un video con el que hacían oficial su compromiso tras varios años de relación. Sin embargo, su felicidad se vió rápidamente opacada por un escándalo de infidelidad que ha salido a flote.

Según lo que recoge Marca, en los comentarios del clip, apareció una usuaria asegurando que el novio de Tammy le había sido infiel con ella. “Que triste, qué lamentable que Tammy se vaya a casar con ese tipo de persona”, indicó la muchacha, quien además dijo tener pruebas del engaño.

“Tengo un video en el que demuestra que es él quien me está hablando, no es una cuenta falsa... Yo quería esperarme tres días o cuatro para funar a Omar, pero filtraron lo que subí a mis amigos cercanos. Yo quería verlo en persona y grabar cuando nos viéramos y tener una prueba más real para que Tammy abriera los ojos. Yo quería ayudar a que no se casara con un infiel”, expresó.

¿QUÉ HA DICHO TAMMY AL RESPECTO?

Si bien la ‘influencer’ mexicana no se manifestaba al inicio, luego de unas horas, comenzó borrando las fotografías e historias de su Instagram en las que aparecía junto a su ex pareja.

Fue recién hace un día en el que decidió salir a hablar y dar su versión. Ella subió un video a Tiktok de 2 minutos en el que, notablemente, se ve afectada, pero con ganas de superar el momento.

“Soy una mujer que no necesita de nadie y menos de un hombre”, decía al inicio del video. “Me quedo con la tranquilidad de que yo di mi 100% ... saldré a brillar y más fuerte”, finalizó.