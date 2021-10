Los test de personalidad te ayudan a interpretar cómo se percibe el mundo y la vida en cada persona, y por ello siguen ganando cientos y cientos de fanáticos diarios en las redes sociales. Los internautas descubrieron en estos retos una gran alternativa para combatir el aburrimiento y sus resultados no dejan de sorprender.

A través de diversas plataformas miles de individuos quieren conocer un poco más su manera de ser. Pese a que los test de personalidad no cuentan con un rigor científico demostrado son una herramienta muy utilizada por algunas ramas de la Psicología para determinar los rasgos y el perfil subjetivo de una persona.

ORIGEN DE LOS TESTS DE PERSONALIDAD

Hace ya varios años, el estadounidense, ganador del Premio Nobel, Roger W. Sperry descubrió que los dos hemisferios del cerebro (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente. A raíz de esto, determinó que en realidad, la forma en que los seres humanos piensan dependerá de cuál de estos hemisferios es el predominante.

Sobre la base de su investigación, hay numerosas pruebas que pueden determinar la forma de pensar y los rasgos de la personalidad. Aquí te proponemos un test de personalidad donde podrás descubrir de forma rápida y sencilla, si eres una persona en la cual es posible confiar o no. Para ello, es necesario prestar atención a la imagen. ¿Puño o fuego?

¿DESEAS SABER LO QUE DICE DE TI?

Aquello que observes primero en el dibujo dice mucho de tu forma de ser. ¡Ponte a prueba! Foto: (Genial.Gurú)

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

Puño: eres una persona que destaca por tener una mente abierta. No te agrada la zona de confort y por eso estás buscando constantemente nuevas experiencias. Quedarte en un mismo sitio por mucho tiempo te hace sentir estancado(a), sin oportunidad de crecer. Ayudas sin esperar nada a cambio. Te pones en los zapatos del otro. Escuchas y respetas las opiniones de los demás.

Fuego: sobresales por ser una persona que destaca por ser observadora. Eres honesto(a) y muy bueno(a) dando consejos. La gente que te rodea sabe que puede confiar en ti. No crees en las relaciones amorosas a largo plazo. Consideras que es mejor una verdad dolorosa que una mentira piadosa. No toleras la falsedad ni la hipocresía. No crees en las relaciones amorosas a largo plazo.

¿QUÉ SON LOS TESTS DE PERSONALIDAD?

Los cuestionarios o test de personalidad han sido diseñados para la evaluación de la personalidad, la cual es un constructo que da unidad a todas las manifestaciones psicológicas de la persona. Estas manifestaciones pueden ser directamente observables o externas (movimientos corporales) como las indirectamente observable o internas (pensamientos, emociones, valores, etc.)

TIPOS DE TETS DE PERSONALIDAD

Existe una amplia variedad de pruebas psicológicas para medir la personalidad que son populares por su efectividad. Sin embargo, entre las más aplicadas o buscadas encontramos las siguientes: