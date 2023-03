No cabe duda que la serie del momento es “The Last of Us”, producción de HBO Max que episodio tras episodio aumenta su cantidad de fanáticos. Inicialmente, su público se debía a los amantes de los videojuegos, pero poco a poco se fueron sumando personas que no conocían de esta franquicia.

Con siete episodios en su cuenta y a solo dos del final, su protagonista Bella Ramsey ya advirtió al público que el capítulo que se estrena el domingo 5 de marzo es uno de los más violentos de la serie.

Así lo aseguró la pequeña Ellie de acción real en declaraciones recogidas por la revista Vogue cuando la actriz se encontraba en el Paris Fashion Week. En este marco, Ramsey reveló que el último capítulo de la temporada tendrá un final que dividirá aún más a los fanáticos.

Tal y como MeriStation afirma, los jugadores de “The Last of Us” saben que el final del primer título aparecido originalmente en PS3 y que posteriormente daba el salto a PS4 y PS5 con su remasterización y remake, respectivamente, es considerado como uno de los más impactantes e inesperados que podemos recordar en un videojuego. Y Bella Ramsey avisa: “Va a dividir a la gente muchísimo”.

Tanto es así, que si Neil Druckman y Craig Mazin, los showrunners de la serie, decidieran hacer algún cambio sustancial al final de la adaptación televisiva, tanto los que conocen el final de la obra original como los que no, se llevarían una gran sorpresa.

Por otro lado, volviendo al octavo capítulo que se estrena mañana, Ramsey se refirió a este como ultraviolento. “Fue agotador, pero fueron algunos de mis días favoritos en el rodaje. Suena muy masoquista, pero en cierto modo son las escenas que me rompen las que más me gustan”, reconoce la actriz sobre el duro rodaje de dicho episodio.