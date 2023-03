Para quienes aman las películas de boxeo e iniciaron su afición de esta por la película llamada Creed. Un anuncio de Michael B. Jordan los ha llenado de gran emoción pues este ha hablado sobre la posibilidad de una cuarta entrega. ¿Qué es lo que se sabe sobre este tema? En esta nota te contamos todo lo que debes saber sobre la continuidad de este éxito audiovisual en Hollywood.

QUÉ SE SABE DE UNA CUARTA PELÍCULA DE CREED

Previo al lanzamiento de la tercera entrega, que Michael B. Jordan protagonizará junto a Jonathan Majors, este confirmó Creed 4.

“Solo quiero expandir el verso de Creed dentro de lo razonable, pero definitivamente espero otras cosas en torno a Creed”, dijo Jordan durante el IGN FanFest, luego de sostener que es “seguro” ver una cuarta película de esta cinta.

Creed es una película estadounidense del género deportivo-dramático de 2015, escrita y dirigida por Ryan Coogler y coescrita por Aaron Covington. La cinta está protagonizada por Michael B. Jordan y Sylvester Stallone. También cuenta con las actuaciones de Tessa Thompson, Tony Bellew y Phylicia Rashad.

Creed es la séptima película en la que aparece el personaje de Rocky Balboa y se trata un spin-off de la saga. Es la única película de la serie que no ha sido escrita por Sylvester Stallone. La película recibió reseñas sumamente positivas de parte de la crítica y audiencia. En Rotten Tomatoes posee una aprobación de 95% y en IMDb 7,6/10.

El rodaje comenzó el 19 de enero de 2015, en Inglaterra, (en Goodison Park, Liverpool), y luego continuó en la ciudad de Filadelfia. La cinta fue estrenada el 25 de noviembre de 2015 en Estados Unidos, el 26 de noviembre en Argentina y el 4 de diciembre de 2015 en Suecia y Rusia. El tráiler fue publicado el 30 de junio de 2015 en la web de Warner Bros., así como en sus cuentas de redes sociales e Internet.

Stallone ganó el Globo de Oro a Mejor actor secundario por el papel de Rocky y fue nominado al Óscar en la misma categoría. En ambos premios es su tercera nominación -Óscar y Globos de Oro- y la primera que gana -Globos de Oro-. Anteriormente fue nominado por el papel de Balboa como Mejor Actor y como Mejor Guion en 1977.

QUIÉN ES MICHAEL B. JORDAN

Michael B. Jordan es un actor, director y productor estadounidense conocido por interpretar al personaje de Erik Killmonger, el primo y enemigo de T’Challa, en Black Panther (2018), y a Adonis Creed, hijo del boxeador ficticio Apollo Creed, en Creed (2015).

Dentro de sus primeros trabajos se encuentran las series de televisión The Wire y Friday Night Lights. En el cine, coprotagonizó películas como Chronicle (2012), Fruitvale Station (2013), Las novias de mis amigos (2014) y Fantastic Four (2015). También fue el abogado Bryan Stevenson en Just Mercy (2019).