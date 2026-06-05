La segunda vuelta electoral está a la vuelta de la esquina, y más de 27 millones de peruanos se preparan para elegir a su próximo presidente de la República. En esta oportunidad, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) disputarán la presidencia del Perú para gobernar el país durante los próximos cinco años. A pesar de una serie de problemas que tuvo el primer balotaje debido a la falta de distribución del material electoral en ciertas partes de la capital, gran parte de la población habilitada logró cumplir con su deber cívico. Así, en esta oportunidad, con el objetivo de que se vote correctamente, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) explicó cómo la ciudadanía debe sufragar para evitar el voto nulo o viciado este 7 de junio. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO EVITAR ERRORES AL MOMENTO DE VOTAR EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2026?

Este domingo 7 de junio, más de 27 millones de peruanos se acercarán a las urnas a sufragar entre los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta presidencial: Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). De esta manera, la Oficina Nacional de Procesos Electorales alertó que, durante el segundo balotaje, suele registrarse un incremento de votos nulos o viciados debido a errores al momento de marcar la cédula como, por ejemplo, seleccionar a ambos candidatos, escribir fuera del recuadro o realizar tachaduras.

@onpe_oficial 🎥 ¿Sabes cómo votar correctamente en la Segunda Elección Presidencial 2026? 📝 Marca con un aspa (X) o una cruz (+) el símbolo o fotografía de la candidatura de tu preferencia para que tu voto sea válido. 🗳️ ▶️ ¡Dale play y comparte! #SEP2026 ♬ sonido original - La ONPE

En ese sentido, la ONPE precisó que la única forma válida de voto es aquella en la que se marca, ya sea aspa (X) o una cruz (+), dentro del espacio correspondiente, por lo que se recomienda practicar previamente el llenado de la cédula de votación para prevenir estos inconvenientes y así asegurar que el voto sea correcto y forme parte del escrutinio. Así, el organismo electoral instó a la población a acercarse a sufragar a su local de votación a partir de las 7:00 a. m. junto con su DNI.

¿CÓMO SERÁ LA CÉDULA DE VOTACIÓN PARA LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL 2026?

Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializara que los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarán a una segunda vuelta presidencial, programada para este domingo 7 de junio, ambos iniciaron formalmente su campaña electoral en medio de críticas y cuestionamientos. Frente a esta situación y a pocas semanas de que más de 27 millones de peruanos se acerquen a las urnas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que la nueva cédula estará compuesta únicamente por dos secciones, es decir, en el lado izquierdo se ubicará el símbolo de Fuerza Popular junto a la fotografía de Fujimori, mientras que en el lado derecho aparecerán el emblema de Juntos por el Perú y la imagen de Sánchez. Eso no es todo, la ONPE indicó que esta boleta electoral tendrá unas dimensiones de 21 centímetros de ancho y 16 centímetros de alto.