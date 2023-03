El rumor se hizo realidad: The Weeknd se presentará por primera vez en Perú. El famoso cantante canadiense llegará a nuestro país para brindar un esperado show musical este 22 de octubre. Hay gran expectativa por parte de los fans.

La preventa de entradas para el concierto de The Weeknd constará de una primera fase con la tarjeta BBVA el 9 y 10 de marzo, a partir de las 10 a.m. Luego, seguirá la venta general, que iniciará el 11 de marzo, a las 10 a.m., a través de Teleticket.

El show musical de The Weeknd se realizará en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Se espera un lleno total.





Y, aunque todavía falta para poder disfrutar de su música, a continuación, hacemos un repaso de sus mejores temas, los mismos que los fanáticos esperan escuchar en vivo.

The Weeknd en Perú: ¿cuáles son las mejores canciones que sus fans desean escuchar en Lima?





The Weeknd - Save Your Tears





The Weeknd - Blinding Lights





The Weeknd - Earned It





The Weeknd - I Feel It Coming





The Weeknd - Can’t Feel My Face