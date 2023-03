Dos éxitos mundiales en tan solo unos días es lo que nos ofrece el mundo de la música luego de que Anuel AA lanzará su más reciente canción “Más rica que ayer”, luego de que Shakira y Karol G sacarán a la luz un hit musical llamado “TQG” (“Te quedó grande”). ¿Es acaso esta una respuesta del cantante a la letra de las colombianas? En esta nota te contamos todo lo que debes saber al respecto sobre este tema.

¿ANUEL LANZA INDIRECTA A KAROL G TRAS SU CANCIÓN CON SHAKIRA?

En el mundo de la música todo es posible, tal es el caso del cantante Anuel AA quien celebró este domingo en sus redes sociales que su nueva canción “Más rica que ayer”, publicada hace dos días en respuesta a Karol G, es la segunda más escuchada a nivel mundial.

“Gracias a todo el mundo escuchando y viendo el video, apoyándome, en especial a los reales que han estado conmigo desde el comienzo de mi carrera. Los amo”, indicó el artista en su cuenta oficial de Instagram, tras publicar el ranking de music videos trending worldwide.

Las cantantes colombianas Shakira y Karol G publicaron el 24 de febrero la canción titulada “TQG” (“Te quedó grande”), en cuya letra sus seguidores ven nuevas alusiones a sus exparejas, el exfutbolista español Gerard Piqué y el rapero puertorriqueño Anuel AA, respectivamente.

Es así que como respuesta a “TQG” Anuel AA lanzó su último tema en el que menciona el término “Bebecita”, con el cual llamaba a Karol G cuando eran novios.

“Bebecita estás más rica que ayer, te lo juro quiero volverte a ver, te lo juro que no te sabe querer, conmigo estás mejor que con él”, es parte de la letra de la nueva canción de Emmanuel Gazmey Santiago.

En otra parte, el tema dice: “Yo te fallo y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te busco, tú ni puedes lastimarme. Tú me perdonas y te perdono lo que hicimos, no soy ni la mitad de lo que tú y yo fuimos, yo era un ignorante y manejarlo no supimos, a veces lo que damos no es lo que recibimos”.

“Yo tengo tu contacto, pero si tú quiere sigo siendo el nene y me escribe, tírame al DM que pa estar peleando tú no eres Shakira ni yo Piqué”, añadió Anuel.

En uno de los versos de “TQG” Karol G dijo: “te fuiste diciendo que me superaste, Y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda’ las historias”.

El artista se separó recientemente de la cantante dominicana Yailin la más viral, con quien se casó el año pasado y espera una hija.

SOBRE LA CANCIÓN DE KAROL G CON SHAKIRA

“Tú, saliendo a buscar comida fuera; y yo, pensando que era la monotonía”, dice Shakira en la canción.

También asegura: “Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta ‘pa’ lo mío/ Lo que vivimos se me olvidó, eso es lo que te tiene ofendido”, una letra que en redes sociales se entiende como una alusión directa a Piqué, convertido en el motivo de inspiración de sus últimas canciones tras la ruptura sentimental.

El tema se ha convertido en tendencia y ya ha logrado 1,5 millones de reproducciones en las dos primeras horas desde la publicación.

Es la primera colaboración que las dos artistas llevan a cabo con motivo del lanzamiento del nuevo álbum de Karol G, “Mañana será bonito”, el cuarto trabajo desde que arrancara su carrera discográfica en 2017, con “Unstoppable”.

Karol G (Medellín, 1991) ya había publicado anteriormente un mensaje para Anuel AA en su canción “MAMII”, un dúo con la cantante BeckyG, y por el que acaba de conseguir el premio Lo Nuestro a Canción Del Año-Urbano en una gala celebrada en Miami (EEUU).

Este es uno de los cuatro galardones que ha logrado la colombiana, entre ellos el trofeo más importante, el de Artista Del Año, junto a Artista Femenina Del Año-Urbano y Canción Del Año.

También Shakira (Barranquilla, 1977) se ha llevado otros tres premios como Artista Pop Femenina del año, Colaboración del Año Pop y Canción del Año- Pop Urbano por “Te felicito” junto al puertorriqueño Rauw Alejandro, la primera de esta trilogía de canciones dedicadas a su expareja, Gerard Piqué.

Este lanzamiento llega tras el gran revuelo mediático que causó el anterior tema de Shakira, la sesión #53 junto al productor argentino Bizarrap, que en solo dos semanas acumuló casi 162 millones de reproducciones en plataformas como Spotify.