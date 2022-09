Una emotiva historia en TikTok viene generando gran sensación y conmoción en las redes sociales, se trata de un influencer que le regala, a un hombre anciano de 100 años, el sueño de su vida: conocer Disneyland por primera vez. La emotiva reacción del adulto mayor al conocer este parque temático por primera vez ha provocado una ola de comentarios por el significativo gesto del chico de redes.

Es por ello que en esta nota te contaremos esta conmovedora historia que viene generando gran popularidad en redes sociales respecto a la emotiva reacción de un hombre de 100 años al conocer Disneyland por primera vez en su vida, además de información adicional que debes conocer sobre este tema.

UN ANCIANO DE 100 AÑOS CONOCE DISNEYLAND POR PRIMERA VEZ

La historia en Disneyland que se hizo popular en la red social TikTok fue realizada por Isiah Garza, un influencer que es conocido por brindar ayuda a los más necesitados y a realizar gestos solidarios realmente sorprendentes.

Esta vez, Isiah Garza, en uno de sus últimos videos de TikTok, ofrecía a extraños visitar Disneyland después de un duro día de trabajo. Fue así que llega a la vida de un hombre que tiene 100 años y que nunca había visitado el popular parque temático.

Ante la propuesta del influencer de visitar Disneyland, el anciano de 100 años no lo podía creer.

“¿Realmente me vas a llevar? No me lo puedo creer”, comentó el anciano de 100 años al ser sorprendido por Isiah Garza en TikTok.

En el video de TikTok se puede observar cómo el anciano de 100 años disfruta, en silla de ruedas en diferentes atracciones de Disneyland. Incluso se le puede ver al adulto mayor cómo es acompañado por los icónicos personajes de la compañía.

Finalmente, en el video de TikTok el anciano de 100 años le da las gracias al influencer por la visita a Disneyland con un emotivo mensaje:

“Oh, por Dios. Es uno de los mejores días en mi vida. Siento como si estuviera soñando o algo. Pensé que mi vida se había terminado. Recordaré este día por mucho tiempo… No sabes lo mucho que aprecio esto”, dice emotivamente el anciano en el video de TikTok.

Este es el video de TikTok de la emotiva reacción de un hombre de 100 años al conocer Disneyland por primera vez en su vida:

El video de TikTok cuenta con más de 14,3 millones de reproducciones y miles de comentarios de aprobación, lo que ha llevado al influencer Isiah Garza a preguntarle a sus seguidores si quieren ver a su nuevo amigo en más vídeos suyos.

QUÉ ES DISNEYLAND

Disneyland es un parque temático que goza de gran popularidad en el mundo, construido por The Walt Disney Company. Este gran atractivo turístico de la compañía tiene varias sedes en todo el mundo, el primero en construirse fue en Anaheim, California, Estados Unidos.

La construcción de Disneyland nació a partir de la precaria situación financiera en que se encontraba la empresa de animación y producción cinematográfica a finales de los años 1940, es por ello que dentro de la compañía se sugirió diversificar su modelo de negocios con la construcción de un parque de atracciones.

Fue entonces que el productor y cineasta estadounidense Walt Disney decidió construir este gran parque temático que lleva su apellido y que en la actualidad podría ser el significado para grandes y chicos, revivir en vivo y en directo emblemáticas escenas de la producción estadounidense.

Actualmente, Disney cuenta con otros parques temáticos en otras zonas de Estados Unidos y en otros países, tales como Japón, Francia y China.

QUÉ ES TIKTOK

Según se sabe hasta el momento, TikTok es una red social de origen chino para compartir videos cortos en formato vertical. La plataforma se utiliza para grabar una variedad de situaciones, desde géneros como danza, comedia y educación, etc., que incluso pueden tener una duración de 1 segundo, hasta 10 minutos. Los videos cortos no tienen un plazo determinado de reproducción, por lo tanto, cuando acaban vuelven a empezar otra vez en un bucle infinito.

TikTok se ha descargado más de 130 millones de veces en los Estados Unidos y ha alcanzado los 2 mil millones de descargas en todo el mundo, según reveló la firma de investigación móvil Sensor Tower que excluye a los usuarios de Android en China.

En Estados Unidos, muchas celebridades, incluidos Jimmy Fallon y Tony Hawk, comenzaron a usar la aplicación en 2018; otras celebridades como Jennifer Lopez, Jessica Alba, Will Smith y Justin Bieber también se unieron a TikTok.

Entre los datos más interesantes de esta red social se encuentra que a nivel mundial, el 44% de los usuarios de TikTok son mujeres, mientras que el 56% son hombres. Según datos demográficos, el 43% de los nuevos usuarios son de la India. Por otro lado, entre estos usuarios de TikTok, el 90% dice que usa la aplicación a diario.