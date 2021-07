Son más de 11,000 deportistas que se han hecho presentes en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 desde hace unos días y con el COVID-19 aún presente en el mundo, no es descabellado pensar que algún caso de contagio se pueda dar en la Villa Olímpica de la ciudad japonesa. Entonces, ¿qué protocolo se sigue cuando esto sucede?

De hecho, pasó en los primeros días de competencia. El equipo masculino de fútbol de Sudáfrica tuvo entre sus líneas un brote de infecciones, caso que provocó el redoble de esfuerzos y precauciones que el comité olímpico (COI) debía tener en pro del bienestar de cada uno de los atletas.

¿Qué pasa cuando un deportista da positivo por COVID-19?

Naturalmente, no puede competir. El o la deportista deberá aislarse de manera inmediata -probablemente- en un hotel que designe la organización, donde se le proporcionará la comida y cuidados necesarios. Las autoridades japonesas serán quienes se encarguen de determinar el tiempo del confinamiento de acuerdo a lo que amerite la situación.

¿Qué sucede con la competición si un atleta da positivo?

Según lo especificado por el COI, una serie de tres principios fundamentales rigen el proceder a seguir si un atleta en fase de grupos o ronda eliminatoria se contagia con la enfermedad:

Ningún atleta o equipo será descalificado por resultar positivo en coronavirus. Se les marcará como “no comenzado” o una designación equivalente al deporte si no pueden competir.

Se guardará el resultado mínimo de un atleta o equipo antes de resultar positivo.

Siempre que sea posible, cualquier atleta o equipo que no pueda competir será reemplazado por el siguiente atleta o equipo más elegible para que la competencia se desarrolle como de costumbre.

¿Qué restricciones tienen las delegaciones olímpicas en Tokio 2020?

Para evitar la propagación del COVID-19 en caso se detecte un caso, el COI ha instaurado una serie de normas que se deben cumplir: portar la mascarilla en todo momento, mantener la distancia física recomendada y demás medidas de bioseguridad habituales. Sin embargo, también mencionó algunas especificidades como aplaudir en lugar de cantar o gritar al animar a sus compañeros.

Por otro lado, la experiencia en Japón se torna algo monótona, pues los deportistas no pueden salir de sus habitaciones si no es para viajar a las sedes oficiales de los JJ. OO. Ni el turismo, comer fuera de la villa o mezclarse con atletas de otros países. De no cumplir, podrían enfrentarse a la descalificación o incluso sanciones económicas.

