Tom Cruise y Shakira generaron una gran química entre ambos y dieron pie a una serie de especulaciones sobre un posible romance por parte de la prensa de espectáculos. Sin embargo, el actor y la cantante colombiana solo serían amigos para tristeza de muchos.

En este sentido, el protagonista de la saga de “Misión Imposible” reveló algunos detalles sobre su relación amical con la artista sudamericana. En una entrevista con la reportera Jessi Valeri para Despierta América, el actor llenó de elogios a la cantante barranquillera y por momentos evadió algunas preguntas sobre su relación con ella.

“Amamos verte en la Fórmula 1 con Shakira, yo no sabía que eran amigos”, comentó la periodista. “Ella es tan talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo. Ella es una gran persona, una buena persona”, respondió Cruise.

Luego le comentaron de manera hilarante que “sus caderas (de Shakira) no mienten”, a lo que el actor atinó a responder: “No, no mienten. No lo hacen”. Por otro lado, a sus 60 años, Tom Cruise ha confesado su admiración por la música de la cantante latinoamericana.

¿Qué postura tuvo Tom Cruise sobre el posible romance de Shakira y Lewis Hamilton?

Hace unas semanas, se desataron algunos comentarios y rumores en la prensa internacional que aseguraban que Tom sí estaba interesado en Shakira, a tal punto de coquetearle y enviarle flores a su casa.

Ahora bien, en las última semanas también surgieron rumores sobre un posible romance entre Shakira y Lewis Hamilton, un hecho que aparentemente pudo haber afectado un poco a Cruise. “Fue un gran golpe para el ego de Tom”, reveló un amigo del actor, quien también señaló que el dolor fue más grande porque Lewis es amigo del actor.

Por otro lado, según recoge Semana de una fuente cercana a la artista latina, Shakira le habría dicho Cruise que no la busqué más, ya que no se encontraba interesada en tener un romance.

“Tom fue realmente agradable y ella disfrutó de su compañía, pero no está enfocada en salir con él ni con nadie más en este momento. No quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción ni romance de su parte, solo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada”, confesó la fuente.

¿Cómo fueron captados juntos en Miami?

Shakira y Tom se encontraban disfrutando del Gran Prix de la Fórmula 1, aunque la cantante estaba acompañada de sus hijos, Milan y Sasha. Ambos llegaron juntos al paddock donde compartieron el mismo palco durante toda la carrera.

Según Page Six, luego de dicha ocasión, Cruise se animó a enviarle flores a la cantante, pero ello tampoco le habría impresionado a Shakira. Incluso la intérprete de “Te felicito” había manifestado en alguna ocasión que le parecía divertido que la vinculen con Tom Cruise.

A la artista no solo se le ha visto junto al actor, sino también junto a otras figuras públicas con los que también ha sido relacionada. Hasta el momento no se sabe de manera oficial si luego de la ruptura amorosa con el padre de sus hijos, Gerard Piqué, la intérprete del tema “Monotonía” haya decidido tener una relación sentimental.