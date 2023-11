Próximamente, el alumnado que forma parte de la Educación Básica (EB) recibirá clases sobre 4 cursos nuevos que han sido declarados de interés nacional, los cuales fueron incorporados en el Currículo Nacional por el Congreso a través de una ley parlamentaria. A continuación, te contamos cuáles serán las nuevas asignaturas y muchos más detalles sobre esta nueva medida.

¿CUÁLES SON LOS 4 CURSOS QUE SERÁN INCLUIDOS EN EL CURRÍCULO NACIONAL DE LA EB?

Con la aprobación de la Ley 31900 por parte del Congreso de la República, el Gobierno dispuso que los cursos de Educación Financiera y Tributaria, Contabilidad, Economía y Derechos del Consumidor, sean incorporados al listado de asignaturas del Currículo Nacional de los colegios públicos y privados, el cual es normado por el Ministerio de Educación (Minedu).

Según lo estipulado en el único artículo de la normativa, la incorporación de las 4 materias es necesaria para el fortalecimiento del desarrollo de las capacidades de los estudiantes para el ámbito laboral, para que puedan “afrontar los incesantes cambios en la sociedad y adquirir conocimientos, superar la pobreza e impulsar el desarrollo del país”. Asimismo, la normativa espera garantizar y reforzar el conocimiento de los docentes en educación financiera y afines.

Cabe señalar que la titular de Minedu, Miriam Ponce, explicó con exactitud como funcionará esta medida, para evitar preocupación en los jovenes. Según declaró, las materias nuevas no serían cursos enteros y que no se ampliarán las horas educativas. “Tú puedes trabajar ‘Educación Financiera’ en ‘Personal Social’ cuando hablas de los ahorros de la casa, de las compras que hacen, pero a la vez estás trabajando otras áreas como ‘Matemáticas’, ‘Comunicación’. Es ampliar contenidos dentro de las áreas que ya existen”, explicó durante una entrevista para RPP.

¿CUÁNDO ENTRARÍA EXACTAMENTE EN VIGOR LA INCORPORACIÓN DE LAS 4 NUEVAS MATERIAS EN EL CURRÍCULO NACIONAL?

La ejecución de la disposición complementaria final contemplada en la Ley 31900 dependerá única y exclusivamente del Minedu conforme a sus atribuciones y competencias. Se deberá esperar que la entidad determine el método y la forma en la cual todos los cursos nuevos serán añadidos a la malla curricular para que estudiantes de primaria y secundaria empiecen a recibir las novedosas lecciones académicas.

En esta línea, Augusta Valle, directora del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), considera que la enseñanza de los nuevos contenidos no será viable para el próximo año, puesto que primero habría que priorizar la formación de los docentes en los nuevos temas. “Quizás no para el 2024. Ese año trabajamos toda nuestra estrategia de priorización y en el 2025 se aplique”, sostuvo. “En educación las cosas no se cambian en un mes, ni en un corto tiempo. Los cambios son a mediano plazo, en realidad”, añadió.

¿QUÉ BENEFICIOS BRINDARÁN LAS NUEVAS MATERIAS?

Licet Reaño, directora de la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), conversó con Infobae sobre este tema y señaló que la nueva medida será positiva para los jóvenes, puesto que considera que recibir enseñanzas sobre finanzas a una edad temprana permite tener un mejor control de los ingresos. “Por qué ahorrar, cómo tener una deuda bajo control y eliminarla, cómo planificar un presupuesto, cómo afrontarnos en momentos de crisis, etc”, dio como ejemplos la especialista.

Asimismo, Reaño considera que los nuevos contenidos harán que las personas comprendan el peligro de los préstamos informales, además de que tendrán herramientas para entender asuntos económicos del Gobierno peruano.