La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) finalmente publicó el cronograma oficial para iniciar con las solicitudes de retiro del AFP este 2024. Por otro lado, el retiro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) fue aprobado por el Congreso y la Ley transferida al Ejecutivo para que puedan aprobarla u observarla. Debido a ello, muchos peruanos se preguntan si podrán disponer de ambos fondos alrededor del mismo tiempo o si es que uno estará disponible antes que el otro.

¿Desde cuándo se empezará a recibir el dinero del AFP este 2024?

De acuerdo con la información oficial compartida por la SBS, las solicitudes para el retiro de los fondos de pensiones iniciarán a partir del 20 de mayo. Asimismo, la primera fecha en la que se depositará el dinero en las cuentas bancarias de los beneficiarios es el 14 de junio. Eso sí, cabe mencionar que el cronograma está organizado de acuerdo al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI), por lo que estas fechas aplican solo para aquellos cuyo número de DNI termina en 1.

Los siguientes dígitos podrán ingresar sus solicitudes en los días siguientes y, siguiendo el mismo patrón, recibirán su dinero en orden. A continuación las fechas en las que podrás iniciar el trámite de acuerdo con tu número de DNI:

Si tu DNI termina en 1: 20, 21 de mayo y el 18 de junio

Si tu DNI termina en 2: 22, 23 de mayo y el 19 de junio

Si tu DNI termina en 3: 24, 27 de mayo y el 20 de junio

Si tu DNI termina en 4: 28, 29 de mayo y el 21 de junio

Si tu DNI termina en 5: 30, 31 de mayo y el 24 de junio

Si tu DNI termina en 6: 3, 4 de junio y el 25 de junio

Si tu DNI termina en 7: 5, 6 de junio y el 26 de junio

Si tu DNI termina en 8: 10, 11 de junio y el 27 de junio

Si tu DNI termina en 9: 12, 13 de junio y el 28 de junio

Si tu DNI termina en 0, letra u otro: 14, 17 de junio y el 1 de julio

Por último cualquier persona podrá presentar su solicitud del 2 de julio al 17 de agosto

Este es el cronograma para el retiro AFP 2024 según el número de tu DNI (Foto: SBS / Facebook)

¿Desde cuándo se podría acceder al retiro de la CTS este 2024?

La situación alrededor de la disposición de este fondo todavía no es tan clara en cuanto a fechas. Por un lado, la Ley que aprueba la medida ya fue aprobada por el Congreso. Por el otro, todavía necesita ser aprobada por el Ejecutivo para finalmente ser efectiva. Si bien la norma establece que el retiro estará disponible hasta el 31 de diciembre del 2024, hasta que no se encuentre publicada en el diario oficial El Peruano, no podemos fijar una fecha de inicio en específico.

El Ejecutivo podría aprobar el reglamento de la ley hasta el viernes 24 de mayo. Es después de la publicación del reglamento que los trabajadores podrán acceder a sus fondos CTS. En el 2022 se aprobó el libre retiro de la CTS y se aplazó hasta el 31 de diciembre del 2023. Para que esto ocurra, entre la aprobación del Congreso y la promulgación del reglamento transcurrió un mes. Si el escenario se repite, los trabajadores podrían acceder a sus fondos a mediados de junio. Es decir, junto a las primeras entregas de la AFP.

No obstante, el Ejecutivo también podría observar la norma. En cuyo caso regresaría a las comisiones de Trabajo y Economía en el Congreso, donde deberá ser debatida nuevamente, retrasando un poco más su aprobación.