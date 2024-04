Hace unos días la empresa Yape anunció su nuevo servicio: Yape Empresas. La inclusión de esta nueva oportunidad para empresas grandes generó confusión entre los usuarios que utilizan esta billetera digital con frecuencia, pues creyeron que empezarían a cobrar a todas las personas que realizaran transferencias sin importar el monto o la frecuencia con la que realicen estas operaciones. Por suerte, un representante salió a aclarar las dudas al respecto.

¿Quiénes sí pagarán una comisión con el nuevo servicio Yape Empresas?

Para la tranquilidad de los usuarios de la billetera digital del Banco de Crédito del Perú (BCP), el representante de Yape, Rufino Arribas, aseguró que el servicio seguirá siendo gratuito para todos los usuarios. Ningún ‘yapero’ verá cobros en su cuenta por enviar o recibir dinero mediante su número celular o a través de QR, que son los dos medios principales dentro de la aplicación.

Aclaró que lo que sucede es que están lanzando un nuevo producto al mercado: Yape Empresas. Este servicio, como su nombre lo indica, está dirigido a empresas grandes que reciban grandes cantidades de dinero al día. Siendo más específicos, para compañías que procesan transferencias por más de S/25 mil al mensuales mediante la popular aplicación.

“El límite está muy por encima del promedio que reciben los yaperos cada mes, por lo que no les afectará en su día a día”, dijo Rufino a Andina. “A los ‘yaperos’ que lleguen al límite durante el mes, no se les cobrará ninguna comisión, pero no tendrán la posibilidad de recibir más ‘yapeos’ hasta el mes siguiente”. Así pues, aquellos usuarios cuyas transacciones no se acerque a este monto, no tienen por qué preocuparse.

Todo lo que necesitas saber sobre Yape Empresas

Este nuevo servicio tiene un costo que es del 2.95% sobre las ventas del día que se reciban por QR y número de celular, una tarifa diaria que, como mencionó el representante, está por debajo del promedio del mercado de soluciones de pago.

“Yape es y seguirá siendo gratis para todos los que hoy día lo utilizan. ‘Yapear’ es gratis. Hemos sacado una nueva funcionalidad que se llama Yape Empresa, la dimos a conocer hace algunas semanas. Funciona para los negocios que necesitan recibir más de 25 mil soles al mes. Son empresas que mayormente ya usan POS, es algo que recién hemos lanzado y que el público nos pedía”, indicó a Canal N.

Añadió que cualquier usuario puede pasar al perfil de Yape Empresa, pues es optativo. “Recordemos que el límite de Yape es de hasta 25 mil 750 soles, por lo tanto, si tienes un negocio y necesitas cobrar más, pues una opción es migrar a Yape Empresa”, sugirió.

Arribas detalló que la comisión de Yape Empresa es del 2.95% que se aplica a la venta total y que el cobro es “prácticamente diario”. Explicó que la expectativa para el primer mes de salida es de 10 mil empresas. Tras resaltar que la seguridad y la protección de las transacciones siguen siendo prioridad, el líder de Yape recomendó a los usuarios del aplicativo obtener la información del servicio a través de los canales oficiales.