América Latina no está excluida de los cambios en la economía global que se están perfilando hacia el año 2030. Un estudio de PricewaterhouseCoopers (PwC) y Standard Chartered revela que dos países de la región se ubicarán entre las diez mayores potencias económicas mundiales dentro de seis años, debido a que experimentarán un significativo crecimiento económico. A continuación, te contamos de qué naciones latinoamericanas hablamos.

¿CUÁLES SON LOS ÚNICOS DOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA QUE SERÁN RICOS EN 2030?

Utilizando el Producto Interno Bruto (PIB) junto con el poder adquisitivo (PPA) como sus principales herramientas, se realizó un informe titulado ‘The long view: how will the global economic order change by 2050?’, que permitió hacer comparaciones equitativas entre las economías del mundo, brindando una perspectiva más precisa del verdadero tamaño y poder de cada país.

Teniendo esto en cuenta, se reveló que para el año 2030, Brasil y México serán las únicas naciones de América Latina que se ubicarán en el top 10 de las economías más grandes del mundo. Brasil se posicionará en el octavo lugar con un PIB estimado de 4.439 billones de dólares, convirtiéndose en la economía más grande de Sudamérica. Por su lado, México se ubicará en el noveno puesto con un PIB proyectado de 3.661 billones de dólares.

El crecimiento económico de estos países se debe principalmente a la diversificación de sus recursos, así como a las mejoras en la infraestructura y políticas de desarrollo financiero, según explica el diario La República.

¿QUÉ PAÍSES SERÁN LOS 3 PAÍSES MÁS RICOS DEL MUNDO PARA EL 2030?

China, Estados Unidos e India serán las tres economías dominantes en 2030, según revelan las proyecciones. China continuará siendo la economía más grande del mundo con un PIB de 38.008 billones de dólares. En segundo lugar estará Estados Unidos, con 23.475 billones, mientras que la India ocupará el tercer lugar, llegando a alcanzar los 19.511 billones de dólares.

¿QUÉ PAÍS SUPERARÁ A ESTADOS UNIDOS EN LOS AÑOS POSTERIORES?

El país que está en camino de superar a Estados Unidos en los próximos años y convertirse en la segunda economía más grande del mundo es India. Su ascenso se debe a una combinación de factores demográficos y reformas económicas.

En primer lugar, considerando que cuenta con la mayor población joven del mundo, India se beneficia de un impulso considerable en su desarrollo económico. Además, sus reformas estructurales, como la modernización del sistema tributario y la implementación del Código de Bancarrota, han allanado el camino para un crecimiento económico fugaz y sustentable.

¿QUÉ OTROS PAÍSES TENDRÁN CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL 2030?

Otros países como Indonesia y Rusia también experimentarán crecimientos significativos en los próximos años, destacando a la primera nación mencionada, ya que gracias a la expansión de su sector industrial y al aumento del consumo interno, logrará ascender al quinto lugar global con un PIB proyectado de 5,424 billones de dólares.

A su vez, economías tradicionalmente fuertes como Alemania y Japón mantendrán posiciones destacadas en el ranking, aunque con tasas de crecimiento más moderadas en comparación con las economías emergentes.