Estamos en la época del año en la que los padres de familia y apoderados se encargan absolutamente de todo lo relacionado al inicio de las clases escolares. Útiles, uniformes y pensiones son algunos de los aspectos que son motivo de gasto económico en este momento. En este contexto, Yape, una de las aplicaciones más conocidas en nuestro país, ha lanzado la promoción ‘De vuelta al cole’, la cual te podría interesar si es que tienes hijos.

¿De qué se trata y cómo acceder a la promoción ‘De vuelta al cole’ de Yape?

Esta promoción te permitirá tener varios descuentos en tiendas que ofrecen productos relacionados al inicio de las clases escolares. Revisa detenidamente los términos y condiciones.

¿Quiénes acceden a la promoción ‘De vuelta al cole’ con Yape?

Accederán al beneficio de descuento todas las personas que, durante la vigencia de la Promoción:

(i) Tengan una cuenta activa en Yape.

(ii) Realicen el pago de su compra pagando con Yape en el P.O.S de los siguientes comercios: Footloose, Platanitos, Viale y Bata.

Cuáles son los términos y condiciones - De vuelta al cole con Yape

Promoción válida a nivel nacional, vigente del 19 de febrero al 15 de marzo del 2024.

Esta Promoción es desarrollada por el Banco de Crédito del Perú (BCP) a través de Yape.

El BCP por medio de Yape, comunicará a través de sus canales de comunicación los descuentos provistos por los comercios anteriormente mencionados, los cuales son:

Footloos:

Promoción válida del 19/02/2024 al 15/04/2024 y/o hasta agotar stock. 20% de descuento en calzado escolar marcas propias: Faena, R18, Footloose. Aplicable sobre productos con precio de etiqueta. No aplica sobre otras promociones. Válido en tiendas físicas Footloose a nivel nacional pagando con Yape.

Platanitos:

20% de descuento en zapatillas seleccionadas. Válido del 19 de febrero al 15 de marzo de 2024 y/o agotar stock. Stock minimo (1) Modelos Seleccionados.

Viale:20% de descuento en calzado escolar marcas propias. Del 19 de febrero al 31 de marzo del 2024 y/o agotar stock. Aplica solo para pagos con YAPE y obtén el 20% DSCTO en calzados escolares y zapatillas de la marca RABBIT. No aplica en Adidas. El cliente debe solicitar el descuento o promoción al momento de realizar su pago, de lo contrario no podrá solicitarlo posterior al pago. Aplica para todas las tiendas físicas a nivel nacional, no compras online. Válido para máximo 3 productos por compra. Stock mínimo 3 unidades por producto. Los cambios están sujetos a disponibilidad de stock. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Imágenes referenciales.

Bata:

Solo en Calzado escolar negro y zapatillas escolares blancas. El beneficio seria 20% de descuento a los clientes que paguen con Yape. Condiciones: Válido en tiendas Bata. Solo para calzado escolar negro y zapatillas escolares blancas. No acumulable. Válido para 1 par por cliente. Valido desde el 12 de febrero hasta el 17 de marzo

El BCP no se hace responsable por la idoneidad de los productos o servicios adquiridos para participar de la presente Promoción ni por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse al respecto; siendo responsable cada Establecimiento en su calidad de proveedor del producto/servicio.

Asimismo, no se hace responsable de las campañas promocionales ofrecidas, modificadas, ni comunicadas por los respectivos comercios: Footloose, Platanitos, Viale y Bata.

El BCP podrá, previa comunicación a los Clientes y sin responsabilidad alguna, modificar alguno de los términos establecidos en el presente texto, únicamente cuando dicho cambio no afecte la naturaleza de la Promoción o sea producto de una obligación legal.

Para más información sobre la Promoción y/o restricciones, ingrese a la web de Yape o puede comunicarse al WhatsApp oficial de Yape al 939 339 299.

Qué hacer cuando en YAPE te equivocas de número de destinatario

Según lo que se sabe, si cometes un error al realizar un pago en Yape, transfiriendo el dinero a la persona equivocada o ingresando un monto incorrecto, la aplicación no permite cancelar la acción debido a la transferencia instantánea de fondos.

Sin embargo, puedes contactar al destinatario para solicitar la devolución del monto equivocado. Si la devolución no se lleva a cabo, existe la opción de realizar una denuncia ante las autoridades correspondientes, presentando tu caso en la comisaría más cercana.

Cómo instalar Yape en mi celular

Busca Yape en Play Store o App Store y dale clic en el botón de descargar para instalar

A continuación, abre la app en tu celular y elige la opción que dice “crear cuenta”.

Ahora solo tendrás que ingresar el número de celular, la misma app te dará un código de verificación a través de un SMS enviado al celular que colocaste

Después solo continúa rellenando los datos que se te piden: DNI, correo electrónico, una clave de seis dígitos. Esta clave no debes olvidarla pues será la que abrirá tu aplicación

Debes elegir entre las opciones cómo unirte: tarjeta BCP, otras tarjetas débito VISA, DNI

Finalmente, si seguiste todos los pasos, tendrás una cuenta habilitada y podrás comenzar a “yapear”

