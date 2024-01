Hace unos días, el Gobierno nacional reveló oficialmente por medio del Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas, del Ministerio de Defensa (Mindef) la intención de construir el primer puerto espacial del Perú. De esta manera, se viene estableciendo diferentes criterios junto al análisis científico para saber que cuál es el lugar correcto para la estación espacial.

¿DÓNDE SE CONSTRUIRÍA EL PRIMER PUERTO ESPACIAL DEL PERÚ?

De acuerdo con información brindada por las Fuerzas Armadas del Perú (FAP), dos regiones del país son las principales aspirantes para que se logre construir el primer puerto espacial del Perú. Además, se tiene como objetivo que la zona en la que se edificará la estación se encuentre cerca de la línea ecuatorial.

El Estado Peruano formalizó su intención de incluir entre sus proyectos de Inversión Pública la futura construcción de un Puerto Espacial en Talara o Arequipa,conforme al Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas del Ministerio de Defensa (1/3) pic.twitter.com/lgSunGu0sq — Fuerza Aérea del Perú (@fapperu) December 30, 2023

Por consiguiente, se tiene previsto que el primer puerto espacial del país esté en Arequipa o Piura, por lo que la FAP pondría a disposición uno de sus dos terrenos que tiene en dicha zonas. Se trata de la Base Aérea El Pato, que se encuentra en la ciudad de Talara, región Piura, o en la Base Aérea La Joya, ubicado en la región Arequipa.

Asimismo, el órgano de ejecución del Ministerio de Defensa señaló que traería buenos beneficios por medio de la transferencia tecnológica, mejoramiento de las capacidades espaciales, acceso a los vuelos orbitales y suborbitales, entre otros adelantos tecnológicos. Como se sabe, en la actualidad no existe en nuestro país un puerto espacial de esa escala, pues lo más cercano es la base científica de Punta Lobos, de la Agencia Espacial Peruana (Conida).

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER PUERTO ESPACIAL DEL PERÚ?

El mayor general FAP, José Antonio García Morgan, declaró ante la prensa que el Perú tiene grandes condiciones que permitirían la construcción de un puerto espacial. “Como país tenemos terrenos muy cercanos a la línea ecuatorial, 400 km, y tenemos las mejores condiciones. Nuestros terrenos están en altura. Esto ha creado mucho interés en el comando espacial de los Estados Unidos para vernos como una posible plataforma de lanzamiento de vehículos espaciales”, dijo Morgan.

Además, el mayor general FAP no dejó pasar la oportunidad de aclarar que por ahora no se encuentra definido el lugar donde se establecería la estación (Piura o Arequipa); no obstante, ya se está buscando y coordinando el apoyo de otros países que ya tienen este tipo de infraestructura.

Del mismo modo, el proyecto del puerto espacial se afronta como un esfuerzo nacional, con estudios de factibilidad en curso, calculado para seguir en 2024. Por ello, con estos estudios establecerán la ubicación más viable, teniendo en cuenta características geográficas, accesibilidad y otros requisitos indispensables.

Por último, en un anuncio adicional, se mencionó que se vienen realizando preparativos y coordinaciones para poder lanzar entre 10 y 14 cohetes de investigación científica en colaboración con la NASA para el año 2028. Esto buscar continuar los pasos del exitoso programa Paulet, que inició en 2004 y ha experimentado grandes avances, finalizando en el lanzamiento del Paulet 1C en 2021, con tecnología íntegramente peruana.