Cuándo es el Royal Rumble 2024: dónde será, luchadores y más del evento de la WWE

La WWE es una de las empresas de medios y entretenimientos más importantes de los Estados Unidos debido a los diferentes espectáculos que brinda como el cine, fútbol americano y la lucha libre profesional. Precisamente, se viene un gran evento para los amantes de este deporte, pues se trata de Royal Rumble 2024 que tendrá entre sus novedades las batallas reales masculinas y femeninas. En esta nota, te contamos todos los detalles de este esperado acontecimiento.

¿DÓNDE Y CUÁNDO SERÁ EL ROYAL RUMBLE 2024?

La WWE reveló mediante sus redes sociales para todos sus fanáticos que Royal Rumble 2024 se llevará a cabo el sábado 27 de enero. El recinto que se escogió para este entretenido evento es el Tropicana Field en Tampa, Florida.

¿DÓNDE VER ROYAL RUMBLE 2024?

En Sudamérica y el exterior se podrá a través de live streaming por la plataforma de WWE Network; en México por FOX Sports Premium y en Estados Unidos por Peacock.

¿QUÉ LUCHADORES ESTARÁN PRESENTES EN LA BATALLA REAL DEL ROYAL RUMBLE 2024?

A continuación, te presentamos la tabla en la que se muestra el orden de entrada de los luchadores masculinos del Royal Rumble según el medio Pro Wrestling Network:

Jey Uso Karrion Kross Austin Theory R-Truth Dragon Lee Bronson Reed Ricochet The Miz Shinsuke Nakamura Dominik Mysterio Rhea Ripley Grayson Waller Sheamus AJ Styles Santos Escobar Carmelo Hayes JD McDonagh X-Pac Bobby Lashley Drew McIntyre Sami Zayn Damian Priest Finn Bálor Gunther Kofi Kingston Cody Rhodes CM Punk Solo Sikoa Jimmy Uso LA Knight

CM Punk busca estelarizar #WrestleMania y estará en el #RoyalRumble, ¿Logrará El Mejor en el Mundo la victoria sobre 29 superestrellas? 💥👊



CM Punk busca estelarizar #WrestleMania y estará en el #RoyalRumble, ¿Logrará El Mejor en el Mundo la victoria sobre 29 superestrellas? 💥👊

¿QUÉ DIJO CM PUNK SOBRE SU RETORNO A LA WWE?

Después de varios años, CM Punk tuvo su primera lucha en el ring de la WWE acompañado de toda su fanaticada. El deportista derrotó a Domink Mysterio en el Madison Square Garden en una fuerte batalla. Ante ello, Phillip Jack Brooks, nombre real del profesional, declaró que su gran objetivo es llegar a WrestleMania.

“Quiero que miren a su izquierda, miren a su derecha, miren detrás de ustedes, saluden a sus vecinos. Estrechen manos. Todos estamos juntos en esto. Cuando me despierto por la mañana y alguien me pregunta cómo fue mi día, digo: ‘Hey, me desperté esta mañana. Todo lo demás después de eso, lo considero una fortuna. Cada día que estoy en el ring frente a todos ustedes, lo considero una fortuna. Volví aquí para terminar lo que empecé”, dijo el luchador.

“Comienza esta noche en la Arena Más Famosa del Mundo, frente a ustedes, los mejores fanáticos de la Tierra. Sé que tengo una dura competencia, pero estoy aqui para terminar lo que comence. Cuando gane el Royal Rumble y vaya al evento principal de WrestleMania, damas y caballeros, estoy aquí para decirles que eso no es el final de mi historia. Eso es solo el comienzo”, agregó.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL REGRESO DE THE ROCK A LA WWE?

Mediante un evento benéfico en donde The Rock formó parte no dejó pasar la oportunidad para revelar que posiblemente retornaría a la WWE, siendo el evento escogido Wrestlemania 2024. Todo sucedió cuando el niño Jayden quería conocer a su ídolo, The Rock y este aceptó, por lo que soltó la exclusiva.

“El deseo de Jayden era conocer al ‘campeón del pueblo’. Es un GRAN fan de The Rocky de la lucha libre profesional, y nos lo pasamos genial hablando de sus luchadores y combates favoritos. Le dije un pequeño secreto que puede o no puede implicar algún tipo de regreso a WWE en SmackDown”, escribió Johnson a través de su Instagram.