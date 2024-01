Hace unas semanas, el Gobierno nacional, a través del Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas, del Ministerio de Defensa (Mindef), expresó que tenían como objetivo construir el primer puerto espacial del Perú. En este contexto, ya se conoce cuáles serían las regiones en donde se haría. Aquí te vamos a contar esto y otros detalles igual de relevantes que debes conocer sobre este tema.

EN ESTAS REGIONES SE PLANEA LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER PUERTO ESPACIAL EN PERU

Según la información basada en el Informe Multianual de Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos del Mindef, Piura y Arequipa serían las dos regiones en las que se planea la construcción del primer puerto espacial del Perú. Sería específicamente en la Base Aérea El Pato y Base Aérea La Joya, respectivamente.

QUÉ BENEFICIOS TIENE UN PUERTO ESPACIAL

Asimismo, el órgano de ejecución del Ministerio de Defensa señaló que traería buenos beneficios por medio de la transferencia tecnológica, mejoramiento de las capacidades espaciales, acceso a los vuelos orbitales y suborbitales, entre otros adelantos tecnológicos. Como se sabe, en la actualidad no existe en nuestro país un puerto espacial de esa escala, pues lo más cercano es la base científica de Punta Lobos, de la Agencia Espacial Peruana (Conida).

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER PUERTO ESPACIAL DEL PERÚ?

El mayor general FAP, José Antonio García Morgan, declaró ante la prensa que el Perú tiene grandes condiciones que permitirían la construcción de un puerto espacial. “Como país tenemos terrenos muy cercanos a la línea ecuatorial, 400 km, y tenemos las mejores condiciones. Nuestros terrenos están en altura. Esto ha creado mucho interés en el comando espacial de los Estados Unidos para vernos como una posible plataforma de lanzamiento de vehículos espaciales”, dijo Morgan.

Además, el mayor general FAP no dejó pasar la oportunidad de aclarar que por ahora no se encuentra definido el lugar donde se establecería la estación (Piura o Arequipa); no obstante, ya se está buscando y coordinando el apoyo de otros países que ya tienen este tipo de infraestructura.

Del mismo modo, el proyecto del puerto espacial se afronta como un esfuerzo nacional, con estudios de factibilidad en curso, calculado para seguir en 2024. Por ello, con estos estudios establecerán la ubicación más viable, teniendo en cuenta características geográficas, accesibilidad y otros requisitos indispensables.

Por último, en un anuncio adicional, se mencionó que se vienen realizando preparativos y coordinaciones para poder lanzar entre 10 y 14 cohetes de investigación científica en colaboración con la NASA para el año 2028. Esto buscar continuar los pasos del exitoso programa Paulet, que inició en 2004 y ha experimentado grandes avances, finalizando en el lanzamiento del Paulet 1C en 2021, con tecnología íntegramente peruana.

PRESUPUESTO, PRINCIPALES COMPONENTES Y ESTRATEGIA PARA LOGRAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO ESPACIAL PERUANO EN PIURA O AREQUIPA

- Inversión estimada: S/1,000 millones

- Componentes del Puerto Espacial de la FAP en Perú:

Centro de control de lanzamiento

Plataforma de lanzamiento

Plataforma de aterrizaje vertical

Banda transportadora

Túneles de escapa de gases

Reservorios de agua y bombas (disipador de ondas)

Hangar de integración de cohetes y vehículos lanzadores

Pista de decolaje

Pista de taxeo

Instalaciones para bancos de prueba y test de acondicionamiento

- Estrategias para el logro de los objetivos de corto y mediano plazo

Realizar los estudios de factibilidad / viabilidad detallados de construcción de un Puerto Espacial en el norte o sur del país

Visitar puertos espaciales de otros países para obtener información técnica de funcionamiento y requerimiento de mantenimiento, infraestructura y operación

Difusión y conciencia pública sobre el empleo y utilidad de puertos espaciales a nivel internacional

