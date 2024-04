La cumbia es uno de los géneros musicales más famosos, escuchados y tradicionales en Perú. Y, sin lugar a duda, es el Grupo 5 uno de los grupos que más destaca a nivel nacional e internacional. En este contexto, se pudo conocer cuánto es el sueldo que ganaba Marco Antonio Guerrero cuando fue vocalista de dicha banda. Aquí te vamos a contar este dato y otros más que seguramente te resultarán interesante si eres fanático de sus canciones.

Este es el monto que ganaba Marco Antonio Guerrero cuando fue vocalista del Grupo 5

En entrevista para Trome, Guerrero contó cuánto empezó ganando y qué cantidad de dinero cobraba en su mejor momento con el Grupo 5. “Yo era el chibolo que siente que está ‘pegado de moda’, pues empecé ganando 800 soles y a los tres años ganaba 10 mil, y tenía solo 19 años. Estaba totalmente desubicado, creo que eso a todos nos da, el problema es cuando te vuelve a dar, entonces ya eres burro. Por eso, Chico con justa razón me retiró”, indicó el cumbiambero.

¿Qué más dijo Marco Antonio Gurrero?

Cabe destacar que, debido a temas internos del grupo, Marco fue reemplazado por Elmer ‘Chico’ Yaipén. Y, justamente en este diálogo, Gurrero se refirió al gran presente del Grupo 5. “Admiro el trabajo de Elmer, tuvo esa visión cuando aún Christian estaba pequeño y lo ha logrado tal como lo pensaba, pues decía ‘él tiene que ser’. Está rompiendo esquemas, su éxito nos empuja”, agregó el cantante.

¿Grupo 5 o Corazón Serrano? ¿Cuál es la agrupación del Perú que todo mundo conoce, según la inteligencia artificial?

Curiosamente, ambas agrupaciones tienen su origen en el norte del país. Para ser más específicos, Grupo 5 surgió en Lambayeque, mientras que Corazón Serrano se originó en Piura. Eso sí, ambas nacieron en momentos distintos. Mientras que el primer grupo se fundó el 31 de enero de 1973, para la creación del segundo tuvieron que pasar dos décadas, hasta el 24 de febrero de 1993.

Ambas sobrevivieron al paso del tiempo y a diversos cambios dentro de sus integrantes. De esta forma, en pleno 2024 mantienen a sus seguidores cantando y bailando sus mejores temas, ya sea en celebraciones o en multitudinarios conciertos.

¿Cuál es el grupo de cumbia peruano más conocido en el mundo?

No obstante, existen muchos otros grupos de cumbia peruana que, aunque quizás hoy no sean tan populares dentro de su país natal, podrían ser mucho más reconocidas a un nivel mundial. Así pues, para la inteligencia artificial de Chat GPT, la agrupación que todo mundo conoce no es ni Grupo 5 ni Corazón Serrano, sino Los Mirlos.

Esta agrupación surgió casi al mismo momento que el Grupo 5, también en 1973, aunque en Moyobamba, San Martín. De acuerdo con la IA, Los Mirlos han obtenido un mayor reconocimiento a nivel internacional gracias a sus múltiples giras en diversos países. Incluso hoy en día es una de las pocas agrupaciones peruanas que sigue asistiendo a festivales o incluso dando sus propios conciertos fuera del Perú.