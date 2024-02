La importancia del Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano se ve reflejada cada vez que nos acercamos a una agencia bancaria, por ejemplo, con la necesidad de realizar un trámite. En ese sentido, y de acuerdo a los tipos existentes, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) busca masificar el otorgamiento del DNI Electrónico (DNIe), credencial que forma parte de campañas de gratuidad e indefectiblemente pasará a reemplazar al azul y amarillo a partir de 2024. Te contamos qué podría sucederle a las personas mayores de 18 años o menores de edad si hasta el mes de mayo aún portan su respectiva cédula de identidad personal.

RENIEC: QUÉ PUEDE PASARLE A LOS CIUDADANOS PERUANOS SI PARA EL MES DE MAYO AÚN PORTAN DNI AZUL Y AMARILLO SEGÚN CORRESPONDA

A inicios de febrero de 2024, el Reniec inició el trámite y emisión gratuita de casi 400 mil DNIe destinados a poblaciones vulnerables con el objetivo de beneficiarlos y también generar adhesión hacia una credencial que hoy intenta ganar mayor protagonismo, y según la jefa nacional del organismo, pasará a reemplazar tanto al de color azul como amarillo que portan los menores de edad.

Precisamente, y con respecto a la utilidad de los DNI convencionales, Carmen Velarde Koechlin concedió una entrevista para Andina Al Día, indicando en principio que si bien el propósito es aplicar la emisión total y general del documento biométrico cuyos beneficios son variados, se respetará su validez, vigencia y autenticidad hasta que caduquen en la fecha prevista.

“No podríamos perjudicar a estas personas y decirles que ese documento ya no es válido”, puntualizó la jefa nacional del Reniec tras hacer hincapié y destacar que entre los meses de abril y mayo, el Estado dirá “no más DNI azul, no más DNI amarillo, solo se imprimirá el DNI electrónico”.

Cabe resaltar, que la migración de DNI azul y amarillo a DNIe será gradual, y no de manera abrupta cuando los “megacentros de impresión estén listos en abril, máximo en mayo”, sin embargo, el Reniec a cargo de Carmen Velarde Koechlin estima que durante este 2024 expirarán aproximadamente 2 millones 600 mil cédulas de identidad personal de ambos colores.

Teniendo en cuenta la intención gubernamental de masificar el duplicado o renovación al documento biométrico para llegar a todos los rincones del Perú, la jefa nacional del organismo dijo que la proyección de la caducidad más grande de las credenciales convencionales estaría evidenciándose en “unos 4 o 5 años”.

REQUISITOS PARA TRAMITAR DNIE DIRIGIDO A MAYORES DE 17 AÑOS POR PRIMERA VEZ

El DNIe expedido por el Reniec desde 2013, acredita la identidad presencial y remota del ciudadano que lo posee, y sirve, además, para realizar transacciones desde la comodidad del hogar a través de Internet.

Para tramitarlo en Perú por primera vez, la plataforma única del Estado peruano informa que las personas mayores de 17 años pueden solicitarlo y obtenerlo, asegurando así una vigencia de 8 años a partir de su emisión.

La documentación a presentar para el trámite de DNIe en Centros de Atención del Reniec o Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) es la siguiente:

Ficha registral con carácter de Declaración Jurada proporcionada por el registrador de turno

Copia certificada de acta de nacimiento solo si no se encuentra en la base de datos del Reniec, y si el motivo del trámite es una renovación de DNI azul o amarillo

Recibo original de algún servicio básico como luz o agua

- Si el solicitante ya cuenta con DNI, no será necesario presentarlo físicamente.

01 foto actual tamaño pasaporte sin retoques y con el rostro descubierto

- Si la oficina donde se realiza el trámite ofrece el servicio gratuito de toma fotográfica, el solicitante no deberá llevar consigo la foto impresa.

Recibo de Pago por Derechos Administrativos

Actualmente, el solicitante del DNIe tiene la potestad de presentar toda la documentación requerida en una de las 102 oficinas del Reniec o en los MAC ubicados a nivel nacional, y empezar a tramitar la obtención del mismo previo pago realizado ante agencias autorizadas.

PASO A PASO PARA TRAMITAR UN DNIE - MAYORES DE 17 AÑOS DE MANERA PRESENCIAL SEGÚN RENIEC

1- Cancelar S/41 mediante depósito o transferencia en agencias del Banco de la Nación (BN) o Págalo.pe, y también en oficinas del BCP o a través de ViaBCP indicando o colocando el código de tributo 00521

2- Con el voucher de pago, y la documentación requerida, acércate al Reniec más cercano a tu domicilio o al MAC, para entregar todo lo solicitado, y en el mismo momento recibirás el ticket de recojo

3- Pasado el tiempo de espera aproximado y estimado de 10 días hábiles a partir de la fecha de trámite, el ciudadano solicitante podrá recoger su DNIe sin inconvenientes tras mostrar el ticket pertinente