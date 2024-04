¿Sabes cuántos días a la semana debes ducharte y qué tiempo debe durar cada baño? Investigación de Harvard dice esto

En épocas de calor en la cual la mayoría suele transpirar mucho debido a las altas temperaturas o simplemente después de una larga rutina llegas a casa cansado con el objetivo de tomar una ducha, pese a ser relajante podría tener consecuencias perjudiciales para la salud. La Universidad de Harvard reveló los riesgos que podría tener para el ser humano asearse de manera frecuente. Todos los detalles sobre esta investigación en la siguiente nota.

¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA DEBES DUCHARTE, SEGÚN HARVARD?

Robert H. Shmerling, doctor de la Universidad de Harvard y editor de Harvard Health Publishing, realizó una investigación en la cual ha cuestionado el beneficio de ducharse todos los días, por lo que sería dañino para nuestra salud. Sin embargo, el inconveniente se encuentra en el champú, jabones, líquidos y otros productos personales ya que realizarlo de manera desmesurada puede causar picazón o irritaciones que llevarían a una alergia en la piel.

Aunque, en caso de no asearse tendría un efecto contraproducente ya que se acumularía la grasa en el cuerpo, suciedad, sequedad y más. De esta manera, el estudio no precisa la frecuencia en que deberíamos bañarnos, pero sí las personas lo hacen cuatro veces a la semana aproximadamente. Es importante indicar que, dicha investigación de Harvard recomienda bañarse con agua tibia, no pasarse los tres minutos y principalmente la limpieza se debe dirigir en la ingle y en las axilas.

¿CADA CUÁNTO TIEMPO DEBO HACER UN ANÁLISIS DE SANGRE?

Daniel López Rosetti, médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicó que para realizarse un análisis de sangre primero se debería pasar por consulta con un médico. Por ello, el especialista mencionó que lo recomendable sería hacerlo una vez al año o según la indicación por el doctor.

Asimismo, con respecto a estos exámenes de rutina, se podrá conocer y determinar el estado de salud de una persona mediante un hemograma, en la cual mostrará sus glóbulos blancos, glóbulos rojos, si tiene alguna infección, nivel de plaquetas, problemas alérgicos, el nivel de glucosa en la sangre, nivel de triglicéridos, entre otros. De esta manera, López Rosetti resalta la importancia de los chequeos en nuestro cuerpo ya que así tendremos un claro panorama de nuestra salud.

¿CUÁNTAS HORAS DE AYUNO SE DEBE ESTAR PREVIO AL ANÁLISIS DE SANGRE?

Según el doctor Daniel López Rosetti, es usual que el paciente debe estar ocho horas de ayuno antes del análisis de sangre, aunque en el caso que el médico solicite lípidos en sangre con la finalidad de evaluar el nivel de triglicéridos y colesterol tendrían que ser 12 horas de ayuno obligatoriamente.