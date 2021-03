Tristan Thompson cumple 30 años: Todo lo que se conoce sobre su historia de amor con Khloé Kardashian

3 de 8

El flechazo entre Thompson y Khloé fue eminente, pues solo unos meses después (diciembre 2016), la pareja fue captada saliendo de un club nocturno llamado Boosty Bellows. Asimismo, diversos medios reportaban que la celebridad pasaba cada vez más tiempo en Cleveland (Estados Unidos), donde Tristan está establecido por su trabajo en el club de Cleveland Cavaliers. En ese mismo año, para la celebración de Navidad, Tristan compartió en sus redes sociales la primera instantánea donde aparecía posando muy cariñoso al lado de Khloé. Ella hizo lo mismo en Año Nuevo. “¡Que siempre estés rodeado del amor que te mereces! ¡Que las bendiciones de Dios sigan lloviendo sobre todos nosotros!”, escribió la artista junto a una foto donde el deportista la abraza por la cintura. El momento en el que Khloé presentó oficialmente a Tristan con su familia quedó registrado en la décima tercera temporada de “Keeping Up With the Kardashians”. (Foto: @realtristan13/@Khloe Kardashian)