Universitario cayó 2-0 ante Barcelona SC este miércoles 23 de febrero en el Estadio Monumental Banco Pichincha en la ida por la fase 2 de la Copa Libertadores 2022. Los cremas complicaron sus chances de clasificar a la siguiente etapa.

En el primer tiempo, Barcelona SC tuvo pocas ocasiones claras de gol y no supo aprovechar las oportunidades para adelantarse en el marcador, cosa que sí haría en el segundo tiempo.

Ante este contexto poco favorable para el cuadro peruano, José Carvallo, capitán del conjunto dirigido por Álvaro Gutiérrez, dio su opinión sobre las posibilidades de darle vuelta a la llave.

“Veníamos a tratar de llevarnos la victoria, no se pudo, pero creo que la llave sigue abierta”, inició el portero. “Tenemos que mejorar. En la entrega no hay nada que reprochar pero futbolísticamente tenemos que mejorar para emparejar la serie y avanzar a la fase 3″.

Carvallo explicó que el no tener acciones de peligro a favor de Universitario, terminó sentenciándolos en el duelo. “Me quedo con el esfuerzo, con el sacrificio. Ellos nos dominaron el partido. Nosotros tratamos de controlarlo defensivamente, pero no generamos y en el fútbol cuando no generas es complicado”.

“Alguna iban a tener y aprovecharon la pelota parada, algunos errores defensivos nuestros y lastimosamente nos vamos con un marcador en contra de 2-0, pero creemos que la llave todavía está abierta y vamos a tratar en Lima de poder revertirlo”, agregó el también arquero de la Selección Peruana.

