La llegada del verano en el hemisferio norte y del invierno en el sur trae consigo nuevas sorpresas en tanto a videojuegos. Los lanzamientos previstos para julio llegan en sus distintos soportes para que puedas disfrutar de las variadas opciones en entretenimiento que las marcas nos entregarán.

Entre los títulos más esperados, se encuentran algunos de Nintendo como ‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’, la reedición para Nintendo Switch del que fue un entrañable juego para Wii y que ahora se podrá disfrutar en el dispositivo bandera que actualmente posee la gran ‘N’.

Así como este, otros nombres saldrán al mercado y estarán disponibles en las distintas plataformas y consolas entre las que destaca el Play Station 4, Play Station 5, Xbox One, Xbox Series y la infaltable PC. La diversión está asegurada con los otros títulos que llegan al mundo gamer.

9 de julio | ‘Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin’

Plataforma: Nintendo Switch. Continúan las aventuras del juego de rol de Capcom en el que puedes explorar un mundo en compañía de dragones con distintas habilidades. Incluso, ya se encuentra disponible una demo en la Nintendo eShop y que luego podrás continuar en la versión completa.

16 de julio | ‘F1 2021’

Plataforma: PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series. El simulador de Fórmula 1 de Codemasters no podía faltar en este verano septentrional. Un nuevo modo historia que te permitirá elegir entre cinco equipos será el principal atractivo del título, como si de una película de carreras se tratara.

16 de julio | ‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’

Plataforma: Nintendo Switch. Llega una nueva versión del inicial juego para Wii a la consola desde su lanzamiento en 2011. Mejoras en la calidad y fluidez de imagen serían los detalles a destacar, además de la capacidad de controlar a Link con el Joy-Con del dispositivo o con los botones tradicionales.

20 de julio | ‘Death’s Door’

Plataforma: PC, Xbox One y Xbox Series. Llega uno de los nombres de Devolver Digital más celebrados en la E3 2021. Se trata del trabajo del estudio británico Acid Nerve, creadores de ‘Titan Souls’ y que tendrá elementos de rol, acción y rompecabezas, acompañadas de una narrativa bien cuidada.

27 de julio | ‘Microsoft Flight Simulator’

Plataforma: Xbox Series. Tras un año de su estreno para PC, en julio llega a la consola el espectacular simulador de aviación en el que podrás recrear acciones jamás antes vistas en la Tierra: 37 mil aeropuertos, dos millones de ciudades y más de 1,500 millones de edificios en el que podrás pilotar desde aviones ligeros hasta los comerciales.

27 de julio | ‘NEO: The World Ends With You’

Plataformas: PS4 y Nintendo Switch. El famoso barrio de Shibuya, en Tokio, será escenario para la aventura de un grupo de adolescentes que tendrán que hacer hasta lo imposible para sobrevivir en una contienda de vida o muerte. Secuela de ‘The World Ends With You’, juego de acción y rol estrenado en 2007 para Nintendo DS.

29 de julio | ‘The Ascent’

Plataformas: PC, Xbox One y Xbox Series. El ambiente cyberpunk se presta como fondo para llamar la atención al usuario en lo que será un juego de rol y acción. El equipo sueco Neon Giant permitirá que puedas disfrutar del título en solitario o en cooperativo.

30 de julio | ‘Horror Tales: The Wine’

Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch. Carlos Coronado presenta una aventura que tiene lugar en una misteriosa isla golpeada por la pandemia. El título del diseñador catalán tendrá una visión en primera persona y un todo misterioso como ‘Infernium’ en medio de paisajes del Mediterráneo.

Fecha por confirmar | ‘Pokémon Unite’

Plataforma: Nintendo Switch. El juego competitivo estilo MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), modo que se ha hecho popular gracias al éxito de ‘League of Legends’. Desarrollado por TiMi Studios, el responsable de otros nombres como ‘Honor of Kings’ o ‘Call of Duty: Mobile’. Aunque sin una fecha confirmada, está previsto para llegar este mes y a dispositivos móviles en septiembre.

VIDEO RECOMENDADO

El coanfitrión de programa televisivo TEC, Phillip Chu Joy te resume las noticias más resaltantes de la E3 2021, evento más importante dentro de la industria de los videojuegos a nivel mundial. (Fuente: América TV)