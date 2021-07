El videojuego Ni no Kuni: Cross Worlds está rompiendo récords. La obra del estudio coreano Netmarble se estrenó en celulares iOS y Android el pasado 10 de junio en países de Asia y ya superó la barrera de las US$100 millones.

Acorde a información de la firma SensorTower, el nuevo juego de la franquicia Ni no Kuni batió las marcas de Pokémon Go, que superó la cifra de los US$100 en 12 días, y de Genshin Impact, que hizo lo propio en 13 días.

Cabe resaltar que Ni no Kuni: Cross Worlds todavía no está disponible en América ni Europa e incluso aún no se lanza en China, uno de los mercados más grandes para videojuegos móviles.

Asimismo, Ni no Kuni: Cross Worlds en total produjo US$101,3 millones, quedándose a solo un millón de dólares de Honor of King, videojuego que se posiciona como el más rentable de la App Store de Apple y Play Store de Google.

A Ni no Kuni Cross Worlds le bastó 11 días para superar los US$100 millones en ganancias. (Imagen: Sensor Tower)

El territorio más fructífero para Ni no Kuni: Cross Worlds es Japón, de donde provienen cerca de US$45 millones en ganancias. Cerca queda Corea del Sur, que con sus US$35 millones se queda en segundo lugar.

Los ingresos de Ni no Kuni: Cross Worlds se debe a las compras dentro del videojuego, ya que el título pertenece a la categoría de juegos gachas, sistema de monetización similar al de cajas de botín que induce a jugadores a gastar dinero real para adquirir dinero del juego.

Como se recuerda, Ni no Kuni: Cross Worlds está disponible en Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y Macao de manera gratuita, y se espera que llegue a Occidente antes de 2022.

