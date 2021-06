Kazuya de Tekken es el nuevo inquilino del popular videojuego de luchas Super Smash Bros. Ultimate y desde Nintendo acaban de revelar las principales características del mítico personaje de la franquicia de Bandai Namco.

En un directo de más de 40 minutos enfocado en Kazuya, Masahiro Sakurai ha revelado los combos, trajes, poderes especiales del nuevo luchador que aterriza a Super Smash Bros. Ultimate el 30 de junio. Además de esto, el desarrollador japonés también ha explicado sobre la difícil tarea que ha sido adaptar un personaje como Kazuya a Smash.

Aquí te dejamos el video completo (Ver desde el minuto 39:40):

Uno de los puntos que resaltó Sakurai sobre Kazuya es el Devil Gene, su habilidad que le permite al personaje transformarse en un demonio. En Smash, el Devil Gene le permitirá a Kazuya realizar grandes saltos, combinaciones, combos e incluso su poder definitivo.

Entre algunas de las habilidades encontramos el Devil Blaster, un rayo que es capaz de alcanzar a más de un adversario y lo suficientemente potente como para sacar del escenario a otro jugador. Luego tenemos al puñetazo Devil Fist o el ataque Heaven’s Door que podemos utilizar para estampar a alguien contra el suelo.

Su máximo poder, Final Blaster, le permite a Kazuya lanzar una serie de rayos capaces de sacar de competencia a jugadores que tengan 0% de daño en su barra. Para que se active, primero habrá que alcanzar a alguien con el Devil Blaster.

Kazuya en Tekken. (Imagen: Nintendo)

Kazuya no llega solo, puesto que también se lanzará el escenario Dojo de Heihachi y 39 canciones de la saga Tekken. Como mencionamos, su fecha de lanzamiento está fijada para el 30 de junio a un precio de US$5,99; no obstante, si posees el pase de temporada lo podrás adquirir sin costes.

DATO:

El anuncio de Kazuya en Smash se dio en el marco de la conferencia de Nintendo en la E3 2021, en la que también presentaron un nuevo tráiler de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 o Metroid: Dread.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de anuncio de Kazuya:

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...