Sonic the Hedgehog fue lanzado un 23 de junio de 1991 para la consola Mega Drive y para celebrar su aniversario 30, Sega confirmó que el querido erizo azul se suma al videojuego Minecraft como un contenido descargable (DLC).

Para conseguir el DLC, todos los interesados deben ingresar a la Minecraft Marketplace (aquí el enlace) y desbloquear el artículo por 1.340 monedas.

Este paquete incluye los trajes de personajes como Sonic the Hedgehog, Shadow the Hedgehog, Mighty the Armadillo o Ray the Squirrell. Asimismo, las míticas pistas como Green Hills o Chemical Plant también estarán presentes en Minecraft.

Sonic the Hedgehog. (Imagen: Minecraft/Sega)

Nuestro objetivo será el mismo de siempre: conseguir la mayor cantidad de anillos, correr, conseguir las más altas puntuaciones y derrotar a jefes.

Además de esto, los usuarios tendrán la oportunidad de obtener gratuitamente un objeto para el creador de personajes desde el mismo Marketplace. Sega ha confirmado que habrá un servidor dedicado con minijuegos durante dos semanas.

