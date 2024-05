En un encuentro casual a las afueras de la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el conocido youtuber Henry Spencer se encontró con una historia conmovedora que rápidamente capturó la atención de miles en las redes sociales. En medio de la bulliciosa atmósfera estudiantil, el creador de contenido se encontró con Stefano, un joven cachimbo que reveló haber cumplido el sueño de su difunta madre, una historia que se volvió viral en cuestión de horas.

¿CUÁL FUE EMOTIVA REVELACIÓN DE ESTUDIANTE DE UNMSM QUE SE VOLVIÓ VIRAL EN REDES SOCIALES?

Abordado por el youtuber Henry Spencer, el joven sanmarquino fue consultado sobre lo que más le molestaba de su madre. Para sorpresa del entrevistador, el estudiante compartió que su madre falleció durante la época de la COVID-19, e indicó que lo que solía irritarle de su madre, actualmente lo recuerda con cariño.

Se trata de la insistencia que tenía su madre por recordarle que tiene que ingresar a la universidad. “Todo el rato me paraba diciendo: ‘Oye, tienes que ingresar’. (...) En secundaria me molestaba bastante y le decía: ‘Para eso falta un montón’. No estaba pensando en eso”, contó.

A pesar de todo, reveló que su perspectiva cambió drásticamente y actualmente se alegra de haber podido el sueño de su mamá. “Me alegra que haya podido cumplir lo que ella tanto me recordaba”, manifestó.

La respuesta del estudiante de la UNMSM, que señaló ser cachimbo en la carrera de Geografía, se volvió viral en redes sociales por lo impactante y conmovedora que fue su historia.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LAS REDES SOCIALES?

La reacción de los usuarios en las redes sociales fue abrumadoramente positiva. Miles de personas de diferentes plataformas expresaron su apoyo al joven sanmarquino.

Comentarios como “Tu mamá debe estar súper orgullosa de ti”, “Tu madre debe estar con muchos sentimientos encontrados. Uno de ellos es la felicidad de que ya estés cumpliendo su sueño” y ““Un abrazo y siéntete orgulloso”, reflejaron la admiración y el aprecio por su historia.

Otros incluso decidieron expresar su empatía con el joven, pues señalaron vivir algo similar. “Quienes perdimos seres amados en pandemia lo entendemos quizá más” y “En vista de ser huérfano de madre, así como Stefano y muchísimas otras personas, me solidarizo”, fueron otros de los comentarios.

Si deseas ver la entrevista del joven sanmarquino, puedes observarlo a través del siguiente vídeo a partir del minuto 10:25.

¿QUÉ ES LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también conocida por sus siglas UNMSM, es el centro de enseñanza superior más antiguo del Perú, además de que es reconocida como la universidad más antigua de América, por lo que figura en documentos y publicaciones oficiales como “Universidad del Perú, Decana de América”.

Esta institución pública ubicada en la ciudad de Lima es considerada como la institución peruana de educación superior más importante y representativa por su “tradición, prestigio, calidad y selectividad”, siendo además reconocida como la institución de mayor producción científica del Perú.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ha posicionado en el primer lugar a nivel nacional en determinadas ediciones de diversas clasificaciones de universidades, tales como en el primer Ranking Universitario del Perú elaborado por Asamblea Nacional de Rectores del Perú bajo el auspicio de la UNESCO en 2006.

¿CUÁNTAS CARRERAS PROFESIONALES OFRECE ACTUALMENTE LA DECANA DE AMÉRICA?

Para este 2024, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha ampliado su oferta académica con la inclusión de diversas carreras nuevas. Entre estas, destacan

Estas carreras han sido diseñadas para abordar las necesidades emergentes del mercado laboral y ofrecer a los estudiantes oportunidades de formación en áreas especializadas y en constante evolución. La introducción de estas carreras refleja el compromiso de la universidad con la excelencia académica y su capacidad para adaptarse a las demandas cambiantes de la sociedad y la economía.