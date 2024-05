La creatividad es la habilidad de pensar de forma no convencional, combinando elementos existentes de manera única, explorando nuevas perspectivas y teniendo la audacia de materializar ideas. Esta suele verse en distintos ámbitos, como en el profesional o académico. Prueba de esto es la creativa presentación de trabajo de una estudiante universitaria, quien se volvió viral por decidir exponer su proyecto de una manera totalmente inusual: al estilo directo y sin filtro del programa “Magaly TV La Firme”.

Este hecho no solo llamó la atención de las redes sociales, sino que también generó un debate sobre la creatividad y la libertad de expresión en el contexto educativo. A continuación, te contamos todos los detalles sobre este inusual evento que no pasó desapercibido para nadie.

¿CÓMO FUE LA EXPOSICIÓN DE CLASE DE UNA JOVEN AL ESTILO DE “MAGALY TV LA FIRME”?

La presentación de la exposición de la estudiante universitaria en cuestión fue mucho más que una simple exposición académica, sino que transportó a los espectadores directamente al mundo de la farándula televisiva con ingenio y creatividad.

La joven, que recibe enseñanzas en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), recreó fielmente el ambiente y el estilo de los reportajes que suele presentar el famoso programa “Magaly TV La Firme”. “Hoy, en Nayhelly Tv, la firme. ¡Ampay! Futbolista peruano se luce en pequeñas canchas porque para él, las grandes no van”, se le escucha decir a la voz en off de su reporte.

En el video compartido en TikTok, se observa cómo cuidadosamente la joven seleccionó elementos característicos del programa original, desde la introducción de un ampay de futbolista hasta la entrada en escena, imitando los gestos y el estilo de Magaly Medina.

Además, la estudiante no se limitó a solo a imitar, sino que incorporó detalles que mostraban su comprensión del formato y su habilidad para adaptarlo a su contexto. Por ejemplo, interactuó con un supuesto DJ para solicitar el aumento del volumen de la música, creando así un momento cómico que resonaba con la audiencia.

Asimismo, uUn punto destacado de la presentación fue el “enlace en vivo” que la estudiante realizó con un compañero, simulando una entrevista con el futbolista ampayado. Esta dinámica añadió un toque de autenticidad y dinamismo, haciendo que la audiencia se sintiera parte de la acción.

De esta manera, la música, el lenguaje y la actitud de la joven reflejaron fielmente la esencia del programa televisivo. La presentación de la exposición no solo fue una muestra de conocimiento académico, sino también un ejercicio de creatividad, habilidad interpretativa y dominio del medio audiovisual que dejó a todos los presentes impresionados y deseando más.

¿CÓMO REACCIONARON LOS CIBERNAUTAS EN LAS REDES SOCIALES?

La creatividad de la estudiante de la UTP desató una ola de reacciones entre los usuarios de las redes sociales. Algunos expresaron sorpresa ante la originalidad de la presentación, mientras que otros elogiaron su valentía por atreverse a hacer algo nuevo en la universidad.

“Si le hago una exposición así a la docente, me desaprueba en una”, “Yo con mi exposición y en terno”, “Póngale 20, se lo merece”, “No hay dudas que es Comunicaciones, no me veo exponiendo Bioquímica así”, “Claramente es Comunicaciones”, “Sin duda, la mejor exposición”, “Qué chévere, mi carrera es mi dolor de cabeza”, “Si no es de Comunicaciones, no tendría sentido está exposición”, “Esa intro es otro level”, “Bien ahí por tu creatividad”, escribieron algunos cibernautas.