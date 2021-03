Luego de intensos fines de semanas en los que los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) creaban teorías y dibujaban escenas en sus cabezas, ‘WandaVision’ llegó a su fin el último viernes 5 de marzo con su noveno capítulo.

Si bien se respondieron muchas interrogantes en ese episodio final, el sin sabor en el público aún se mantiene porque, muy a pesar de que se vienen más producciones de la franquicia para los próximos meses, no lograron saciar las expectativas generadas por las múltiples teorías tejidas.

Con la ausencia de un villano como Mefisto o Magneto, esta primera producción televisiva de Disney+ dejó como único camino posible el devenir de Wanda Maximoff en los siguientes filmes del MCU, especialmente en el más próximo: ‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness’.

¿Cómo era la escena final de ‘WandaVision’ que tuvo que eliminarse?

Sumado a la sensación de decepción antes mencionada, el director de la serie, Matt Shakman, confesó que el Señor Scratchy, el conejo de Agatha Harkness, iba a tener una escena muy reveladora en esta última entrega. Sin embargo, tuvo que ser eliminada.

“(Billy y Tommy) lo habían visto allí abajo cuando Agatha los tenía como rehenes. Bajan a buscar el libro y lo alcanzan y el conejo salta delante del libro. Dicen, ‘¡Oh, es el Señor Scratchy, es el mejor!’ Y se acercan para acariciarlo, pero ocurre esta transformación al estilo hombre lobo, donde el conejo se convierte en este gran demonio. Es su familiar”, confesó el director en el programa ‘Fatman Beyond’.









Si esto que cuenta Shakman ocurría, seguramente la trama principal del cierre de temporada hubiera tenido un desvío un poco desproporcionado, y al no haber sido editada en computadora, no llegó a aparecer en la producción final.

“Y luego se produce una escena como los ‘Goonies’ en la que intentan escapar del conejo. Lo filmamos, pero no terminamos todos los efectos visuales y todo eso. Fue una gran secuencia, fue súper divertida, todos estuvieron geniales en ella, pero terminamos dejándola a un lado porque fue un gran desvío en medio de todo lo demás que teníamos”, añadió.

