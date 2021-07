WhatsApp, uno de los aplicativos más famosos de mensajería instantánea, ha decidido tomar acciones en cuanto a temas de seguridad de sus usuarios se refiere. La red social habría tomado la decisión de ser más severa con quienes cuenten con apps falsas o similares en sus dispositivos móviles, pero ¿cuáles serían estas?

Quienes en algún momento buscaron alguna alternativa para recuperar mensajes que una persona eliminó y optaron por descargar una aplicación que haga frente a ello, serían quienes corran el riesgo de perder sus cuentas para siempre, según lo que informó la página oficial de WhatsApp.

“Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra ‘suspendida temporalmente’ significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. […] Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, anunció en el apartado Centro de Ayuda.

¿Qué apps podrían provocar la eliminación de tu cuenta de WhatsApp?

Dentro de los aplicativos que podrían poner en peligro tu cuenta serían WhatsApp Plus y GB WhatsApp, al tener características similares, pero que no son desarrolladas por Facebook, la empresa a la cual pertenece la red social de mensajería instantánea y vulnera sus términos y condiciones.

“Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, agregó en la marca.

