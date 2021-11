Yosselin Hoffman, más conocida como YosStop en las redes sociales, es una youtuber e influencer que se encuentra en la cárcel por el delito de pornografía infantil.

Debido al encierro, YosStop asegura que está perdiendo la visión. Su pareja Gerardo González, quien maneja el Instagram de Yosselin Hoffman, publicó una carta contando este problema.

“Yoss me contó muy asustada que tenía visión borrosa. Le expliqué que hay varios estudios realizados durante el confinamiento por la pandemia que revelan que hay diferentes tipos de afectación en los mecanismos oculares que pueden derivar en visión borrosa, cefaleas, entre otros; y que pudieran estar asociados a la duración e intensidad de actividades cercanas como la escritura o lectura, estos síntomas podrían ser transitorios”, escribió González.

Además, publicó unas palabras de Yosselin en la que ella cuenta lo triste y frustrada que se siente por este problema. En los cuatro meses que lleva en la cárcel, la pérdida de la vista ha sido considerable.

YosStop explica que se dio cuenta de su problema hasta que salió al patio y había solo un poco de luz del día. No podía enfocar nada bien, anocheció y siguió igual. Lo que tiene ahora es que no puede ver nada que esté a más de 2 metros de distancia.

“Me siento triste y frustrada y me pregunto ¿será reversible?, tal vez, no lo sé. ¡Qué ironía! La cárcel “me abrió los ojos” en muchas cosas pero me hizo dejar de ver bien”, dijo la youtuber.

