Y en otro tema:



No le iba a dar demasiada importancia pero DIABLOS, he leído cantidad de estupideces con lo del Live Action de One Piece. Pero descomunal jaja.



Visualmente me parece el Live Action de Anime más prometedor de la historia, en serio jaja.



Sale un Dai News mañana🤦‍♂️ pic.twitter.com/jAKBXJIpTi