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El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, en una imagen en la televisión iraní el 12 de marzo de 2026. (Foto: AFP).
El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, en una imagen en la televisión iraní el 12 de marzo de 2026. (Foto: AFP).
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Por Agencia EFE

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este martes que Estados Unidos está perdiendo poder en Oriente Medio y predijo que Israel se acerca a su final, en un mensaje emitido a propósito de la peregrinación anual a La Meca.

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