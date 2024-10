Es el modelo de entrada, ya que por encima se encuentran el 3008 y 5008. El New Peugeot 2008 se puede conseguir desde US$32.990 en su versión Allure, mientras que la versión GT Line que probamos llega desde US$35.990.

La historia del modelo 2008 se remonta a principios de 2012, cuando Peugeot presentó su prototipo en el Salón del Automóvil de Pekín. Su comercialización inicia a mediados del 2013 y las fábricas principales de producción están en España, Argentina y China. Se comenzó a comercializar desde el 2013 y en el 2019 llegó la segunda generación que se mantiene hasta la actualidad.

En ese contexto, esta última generación sufrió su primer facelift o actualización y en septiembre del 2024 llegó al Perú. De momento, el New Peugeot 2008 arriba a nuestro país desde España.

El diseño frontal es el aspecto que más resalta en el modelo 2008, el cual se caracteriza por las tres garras de luces LED. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Diseño y equipamiento exterior

Este facelift fundamentalmente implica cambios en el diseño y equipamiento, más no en la motorización. Entre esas novedades está el rediseño de la zona frontal del 2008. El parachoques luce más esculpido y robusto, la parrilla tipo grilla es más refinada e incluye el nuevo logo del fabricante, además el diseño de los faros LED acentúa más la figura del león. ¿Por qué? Mientras que la versión anterior solo incluía una sola barra LED por debajo de las luces delanteras, la nueva versión lleva tres barras LED. En ese sentido, la figura de las garras del león es más notoria y le brindan una identidad única a esta camioneta.

En la parrilla se encuentra el nuevo logo que representa la nueva filosofía de diseño. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En la zaga resaltan las salidas de escape doble y los nuevos faros LED. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Las luces traseras adoptan una geometría más horizontal y dinámica, mientras que por los laterales se destacan sus aros de aluminio de 17″ diamantados. Entonces, estas características hacen inconfundible al 2008 desde cualquier ángulo que se le mire. A su vez, sin desmerecer el resto de sus características, consideramos que su diseño tiene una calificación bastante alta. No solo por su singularidad, sino también porque también combina la elegancia y deportividad.

Entre otros detalles del exterior tenemos los faros con sensor de lluvia y de luz, rieles de techo en color negro brillante, espejos laterales eléctricos abatibles y retrocrómico, embellecedor cromado en salida de escape, vidrios traseros tintados, doble salida de escape y unas molduras en el guardafango. La única diferencia en el exterior entre la versión Allure y GT Line es que solo en la última se puede elegir carrocería con techo black diamond (bitono), el resto es igual.

El Peugeot 2008 GT Line llega con una carrocería bitono y rieles en el techo. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Los neumáticos son de medida 215/60 y los aros de aluminio diamantadas son de 17". (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Sobre sus dimensiones, mide 4.300 mm de largo, 1.770 mm de ancho y 1.550 mm de alto, además una distancia al suelo de 200 mm. Su tanque de combustible tiene capacidad para 44 litros y ofrece 434 litros de capacidad del maletero.

Diseño y equipamiento interior

Al ingresar al habitáculo, nos encontramos con el clásico i-Cokpit de Peugeot, el cual conocimos cuando probamos el modelo 3008 en Marcahuasi, aunque se agregaron algunos elementos. Para el que no está familiarizado con la marca, se debe mencionar que i-Cokpit no es más que la configuración que se le da al puesto de conducción. Cuando se observa el tablero desde las plazas traseras, rápidamente se percibe que está girado ligeramente para que los ojos y manos del conductor puedan acceder más fácil y rápido.

Este i-Cokpit está compuesto por el cuadro de instrumentos digital, que ahora es 3D. También se rediseña el volante, haciéndolo más compacto y ergonómico, brindándole una posición más baja. La experiencia también se acompaña por una pantalla táctil de 10″ con Apple Car Play y Android Auto inalámbrico, revestimientos en alta calidad, un sunroof panorámico one touch, iluminación ambiental de colores, freno de estacionamiento electrónico, aire acondicionado más calefacción en las plazas delanteras, asientos en cuero mistral alcántara con ajuste eléctrico y masajeador (piloto), entre otros.

El i-Cockpit simula una cabina de avión, en donde la mayoría de los elementos están orientados hacia el piloto. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Nuestra opinión sobre el i-Cokpit es que la unidad de todos los elementos generan una experiencia placentera, en especial la buena visibilidad, pese a que el SUV no es muy alto. No obstante, consideramos que se podría agregar una función de bienvenida al volante, para que las piernas no golpeen el volante al ingresar a la posición de manejo. De todas formas, se valora el esfuerzo de la marca por mantener un concepto de diseño compuesto por elementos únicos como, por ejemplo, las teclas tipo piano como comandos en la consola central.

Por otro lado, el espacio en las plazas traseras es bastante bueno, suficiente como dos adultos y un niño. Hay que resaltar, que en este espacio se mantiene la calidad de materiales y que se incluye un reposa codos y salidas de aire traseras para mayor comodidad. De igual modo, el espacio en la maletera es 434 y es una cifra superior al promedio de su segmento (400 litros). Además, es versátil porque permite abatir los asientos y alcanzar hasta 1.467 litros.

El bául tiene una capacidad de 434 litros, mientras que debajo se encuentra la llanta de repuesto de tamaño temporal. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

La seguridad del Peugeot 2008

Lo principal es que viene con seis airbags, frenos ABS + EBD, control dinámico de estabilidad, control de velocidad crucero, limitador de velocidad, control de tracción, sistema de monitoreo de los neumáticos y un detector de baja presión. Esto es para ambas versiones, lo que refleja una estandarización de la seguridad por parte de la marca.

También se incluye un sistema de frenado de emergencia, el control de descenso en pendientes, una cámara 180° con varias vistas, entre otros. Un detalle a considerar es que más allá del frenado de emergencia, no cuenta con otros asistentes de ayuda a la conducción (ADAS) como el asistente de mantenimiento de carril o sistema de detección de peatones. Por lo que en este aspecto hay oportunidades de mejora.

La cámara es de 180° grados y tiene varios planos de visualización, brindando más seguridad para las maniobras. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El modelo 2008 cuenta con control de velocidad crucero con función de memoria. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Motorización y experiencia de manejo

Se mantiene su conocido motor Puretech de 1,2 litro turbo con 130 hp a 5.500 rpm y 230 nm a 1.750 rpm, asociado a una transmisión automática secuencial con seis velocidades y tracción delantera. Un detalle peculiar es que su motor es de tres cilindros y junto al VW T-Cross es de los pocos que utilizan esta configuración.

La dirección es asistida eléctricamente, la suspensión delantera es de tipo pseudo Mcpherson y la trasera es de travesaño deformable, mientras que los frenos delanteros son de disco ventilados y los del eje trasero son de disco sólidos.

El consumo en ciudad fue entre 11 y 12 litros/100 km o entre 32 y 35 km/g. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Sobre el rendimiento, el 2008 nos dio un consumo medio que ronda entre los 32 y 35 km/g, en cambio, el consumo mejora hasta 50 km/g cuando conducimos en carretera y con el control de velocidad crucero.

En la práctica, el SUV tiene un manejo divertido. Al tener un motor turbocargado, hay un turbolag, no obstante, nosotros lo percibimos ligeramente en el modo eco. Luego, en los modos normal y sport (GT Line) tampoco se perciben. Un dato a tomar en cuenta es que también cuenta con los modos arena, barro y nieve. En todo caso, encontramos que su motor le brinda la fuerza suficiente para mover con agilidad los 1.205 kg que pesa el SUV.

Adicionalmente, el vehículo es bastante maniobrable, gracias a sus 10,4 metros de diámetro de giro, lo cual permite conducir sin problemas en calles angostas o estacionamientos pequeños. La frenada es sólida, mientras que la estabilidad es óptima tanto en curvas como altas velocidades.