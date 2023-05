Autos eléctricos

Modifican la idea que se tiene de conducir

Hermann Baumann tuvo la posibilidad de conducir un Audi e-tron por un mes. Manejó a diario el SUV eléctrico hasta que le tocó cambiar de unidad por una camioneta también Audi y de similares dimensiones, pero a combustión. Sin embargo, nada más avanzar una cuadra, sintió que algo andaba mal en su nuevo vehículo.





“Llamé inmediatamente al técnico. Le dije: Oye, creo que el auto tiene algo. Lo llevé al taller y luego de revisarlo me afirman que está perfecto. Me dije: Claro, sí está perfecto. Pero ya me había acostumbrado al auto eléctrico, que no tenía sonido, que tampoco tiene ese rastro. No sientes esas jaladas de un auto a combustión”.