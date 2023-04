Es muy criollo

Es un auto del día a día que genera “bonitos recuerdos”

Todos los autos son sensoriales. Logran conexiones emocionales con sus conductores. Así, el Versa es como un ají de gallina, explica Jaime Obreros. “Cuando era niño, siempre pedía por mi cumpleaños que me hagan un ají de gallina”, cuenta. “Es algo del día a día, que me recuerda a casa. El Nissan Versa es eso, un auto diseñado para recorrer la ciudad. Está hecho para el día a día […] y para que te genere recuerdos tan bonitos como a mí me genera un ají de gallina”.





Sin embargo, para José Luis Montiel, el Versa sería como uno de los mejores ceviches del Perú, uno que reúne lo mejor de todo nuestro litoral. “Porque es un vehículo muy fresco, que tiene un sabor muy diferente y que, aunque esté en una categoría conocida, porque el ceviche es muy conocido en el país, el sabor que deja después de manejar y conocerlo a fondo es impresionante”.





Siguiendo con la analogía, Montiel agrega que, la satisfacción que deja el modelo en tecnología, seguridad y contenido de tener mayor valor, es la misma como comparar un ceviche peruano, quizás cerca al puerto del Callao, de las calles de Piura o en un restaurante de Paracas, contra al preparado en otra parte del mundo fuera de nuestras fronteras.