Los orígenes de los SUV del segmento C se enfocaron en vehículos diseñados para la aventura y el off-road. Pero las ciudades han crecido, los clientes se modernizaron y las necesidades cambiaron. Ahora se busca un balance de equipos dedicados al confort, espacio, seguridad y entretenimiento para la familia. Y es esta la apuesta de la cuarta generación del nuevo Nissan X-Trail en Perú.

Nissan ya tiene en oferta el nuevo X-Trail. Incorporó todo un arsenal de tecnologías para garantizar la seguridad y el entretenimiento de sus ocupantes. Y esto como una estrategia global que se enmarca en su diseño: uno pensado para realizar viajes familiares. Así mantiene la esencia de las camionetas todoterreno con la vanguardia de conductores que buscan crear recuerdos.

“Apuntamos a esa categoría [de SUV familiares] por las dimensiones y espacios interiores del vehículo”, explica el especialista de Producto de Nissan Perú y Chile, Andrés Díaz, a El Comercio. “Sabemos que ese tipo de clientes necesitan espacio interior y tenemos tres filas de asiento, donde tranquilamente pueden ir todos los miembros de la familia”.

El jefe de Producto de Nissan Perú y Chile, Andrés Díaz. / Antonio Seminario

La tecnología inteligente que integra convierte, además, al vehículo en una de las opciones ideales para viajes largos. “Tenemos la presencia de Nissan Intelligent Mobility [NIM], que es la seguridad inteligente, en todas las versiones que presentamos”, acota Díaz.

Nissan Intelligent Mobility

El sistema NIM resume por completo la filosofía de Nissan. Esta se enfoca en tres fundamentos: el más fuerte de ellos y que se aplica en Perú es el de la seguridad. También se basa en la interacción de los autos con la sociedad y en la integración de la movilidad electrificada, según resume el gerente de Producto de Nissan Perú y Chile, Brian Rodríguez.

“Hoy, en Perú, traemos el Intelligent Mobility de seguridad de la más alta gama. El vehículo está equipado con muchos sensores alrededor: uno frontal integrado en el logo de la marca, cuatro cámaras alrededor del vehículo [que permiten reconocer el entorno y anula puntos ciegos], una frontal, una trasera, dos laterales; y sensores ubicados en el bumper trasero”.

El gerente de Producto de Nissan Perú y Chile, Brian Rodríguez. / Nissan

Los sensores son similares a los de geolocalización. Emiten señales que rebotan para que el vehículo mida distancias contra lo que lo rodea. El Nissan X-Trail sabe todo lo que ocurre alrededor de esta forma. Así, puede activar sus sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS): como el freno autónomo en caso detecte un peatón u objeto para evitar una colisión frontal.

“Detecta si hay un vehículo en el punto ciego del auto para también darnos una alerta visual y sonora de que podría haber un posible riesgo de colisión”, precisa Rodríguez. “No solamente va alertarse el vehículo que existe una posible colisión midiendo la presencia de dos vehículos adelante nuestro, va a tener la autonomía de tener un frenado”, añade Díaz.

Especificaciones Sense | Advance | Exclusive Cilindrada (cc) 2,5 L Potencia (Hp/rpm) 181 HP / 6.000 rpm Torque (kgm/rpm) 245 Nm Frenos (discos) Delanteros y traseros: ventilados Transmisión Xtronic CVT c/ Modo manual Distancia entre ejes 2.705 mm Largo 4.680 mm Ancho 1.840 mm Altura 1.695 mm Maletero 1.298 L Tanque de combustible 55 L Airbags 6

Nissan explica en una nota de prensa que, el sistema NIM ofrece un monitor inteligente de visión periférica con detección de objetos en movimiento. Además de las funciones mencionadas y las ayudas que ofrecen sus sensores a la hora de estacionar el SUV, advierte de tráfico cruzado trasero y de salida de carril, a la vez que ofrece asistencias de cambios de carril.

Dichas alarmas se producen con una vibración de la unidad, y un aviso en el sistema Head Up Display. Esta tecnología proyecta en el parabrisas la información relevante del vehículo. “Permite no sacar la vista directamente del parabrisas”, precisa Díaz. Así, concretan la apuesta de seguridad inteligente del vehículo –que va más allá del equipamiento de airbags y cinturones de seguridad-.

Un diseño hecho para ‘rockear’

La carrocería del X-Trail está pensada para viajes familiares gracias al concepto Nissan Emotional Geometry Design. “[Y si fuese un género musical, sería] claramente rock. Es un vehículo con unas líneas bastante agresivas, bien definidas, pero que integra también bastante complejidad en su composición, con bastantes sistemas”, rescata Rodríguez, gerente de Producto de Nissan.

El nuevo Nissan X-Trail llega con la nueva generación de llave inteligente. Tiene tres características importantes: el diseño de la llave, el sistema de ingreso al vehículo de forma remota y tecnología que evita la clonación de llaves para mitigar los robos. / Nissan

En comparación a la pasada generación, su diseño es más sofisticado. Cuenta con una parrilla V-Motion, que le ofrece un aspecto ágil. “Es como un rico rock, no uno pesado, sino de esos que le gusta a todo el mundo. Moderno”, resume las características del X-Trail el director de Marketing de Nissan Perú, Jaime Obreros.

La comparación puede atribuirse también al acabado en cuero de la tapicería del interior. Los asientos, las puertas y parte del tablero frontal lucen este material de vistosas costuras. Su volante en “D” permite un ingreso sencillo –y recuerda a modelos deportivos-. A la vez, cuenta con un techo panorámico de cristal para disfrutar al máximo la aventura de cada viaje.

El Nissan X-Trail se ofrece en colores rojo metálico, gris metálico, negro, plata, azul y blanco perlado. Mientras que los bitono serán: azul bitono, plata champagne bitono, gris volcánico bitono y blanco perlado bitono. / Nissan

Permite una capacidad de hasta siete ocupantes. Sus asientos tienen inspiración en la tecnología aeroespacial de la NASA, Zero Gravity, indica Díaz, especialista de Producto Nissan. “Se inspira en el confort que necesita el conductor para viajes largos. El asiento se va amoldando a la posición y la forma del cuerpo y la silueta para lograr una experiencia de conducción mucho más placentera”.

Estos asientos se distribuyen en tres filas. Cuenta además con un sistema de configuración de asientos. “Tenemos una segunda corrida de asientos que se puede colapsar 60-40 y una tercera corrida que puede estar presente o la podemos colapsar también”, precisa Rodríguez. Esto se suele hacer en favor de lograr más espacio en la capacidad de la maletera.

Rodríguez también indica que, al colapsar la segunda y tercera fila de asientos se alcanza una capacidad de carga de hasta 1.300 litros. Si se mantiene la segunda fila, la capacidad es de 485 litros. “Es como un plus que le damos al vehículo”, enfatiza Díaz. La maletera cuenta con tecnología iKey, que permite abrir la puerta al balancear el pie debajo del centro del parachoques trasero.

El director de Marketing de Nissan Perú, Jaime Obreros. / Nissan

Mientras que, la experiencia de conducción se puede asociar al tema Brain Damage, de Pink Floyd, según Díaz. Esto gracias al sistema de sonido envolvente Bose con hasta diez parlantes incorporados. “Es una locura el sonido que tiene”, comenta emocionado. Dicha experiencia se refuerza con una pantalla táctil de 12,3″ con conectividad Carplay y Android Auto.

Un nuevo motor para una potencia de 181 CV

Según Nissan, el nuevo X-Trail alcanzó un equilibrio perfecto entre rendimiento y potencia. Esto gracias a su nuevo motor de 2,5 litros de inyección directa, el PR25DD. Es capaz de alcanzar 181 Hp de potencia y 245 Nm. El mismo experimentó una evolución de 13 caballos de fuerza en comparación a la generación anterior, explica Díaz.

También como fortalezas mecánicas innovadoras, cuenta con el nuevo sistema de transmisión inteligente, la CVT Xtronic, con una palanca de cambios renovada y más cómoda para conducir, con opción de ser a cambios mecánicos en todas sus versiones. Mientras que el sistema de tracción All Wheel Drive solo está disponible para la versión Exclusive.

El nuevo sistema de tracción inteligente, All Wheel Drive, detecta la necesidad de fuerza de torque en los ejes delanteros y traseros y así distribuirlos según el camino que se esté recorriendo. / Antonio Seminario

Existen tres ofertas del Nissan X-Trail: Sense CVT, Advance CVT y Exclusive AWD CVT. Rodríguez indica que, la primera se diferencia por tener aros de aleación de 17″, radio de 8″ y todos los sistemas de seguridad descritos. La versión Advance añade la función de climatizador trizona de aire acondicionado, con variables de entre 18 y 25 grados, el techo panorámico que cubre hasta la segunda fila de asientos y alertas de monitoreo, como de presión de neumáticos.

LEE TAMBIÉN: Cómo escoger el vehículo ideal si eres emprendedor y deseas que tu negocio crezca

“Para la versión tope de gama, hemos reservado la mayoría de ítems de confort. Sabemos que este cliente es bastante Premium”, indica el gerente de Producto de Nissan. La versión Exclusive contiene todas las características descritas. Además de una computadora de viaje.

Los precios van desde los US$ 34.890

El precio de la versión de entrada del Nissan X-Trail es de US$ 34.890. La versión Advance tiene un coste de US$ 40.520. Mientras que el Exclusive es de US$ 45.570. “Creo que tenemos la mejor relación precio-producto del segmento”, dice Díaz. “Por la cantidad de equipamientos que ofrecemos, el nivel de diseño, seguridad y tranquilidad de las tecnologías que hemos presentado”.

Nissan X-Trail tiene cinco modos de manejo gracias a su sistema de tracción All Wheel Drive. El modo estándar, ideal para ciudad; Eco, para ahorrar combustible; Sport, cuando se necesite más potencia y aceleración; Snow, para conducción en nieve; y Off-road, cuando se salga de la ciudad. / Nissan

Rodríguez argumenta que el precio del vehículo se alínea con la realidad actual del segmento. Pero Nissan se diferencia por su “oferta integral”. A la vez, “contamos con un brazo financiero que nos respalda. Con ayuda de CrediNissan, todos estos clientes tendrán acceso a promociones de crédito financiamiento con nuestros socios estratégicos”; y obtener el X-Trail en cuotas.

El precio también incluye el primer año de mantenimientos. También el servicio de asistencia en ruta, así como todo el portafolio de Nissan, indica la marca en su comunicado de prensa. Estos aspectos son importantes a considerar durante la compra, así como el presupuesto en combustible. “Aunque no es un rendimiento homologado en el país, su rendimiento promedio es de 14,7 km por litro”, rescata Díaz.

Nissan X-Trail cuenta con un asistente de luces altas. Permite atenuar las mismas cuando se está en carretera. También cuenta como innovación el control de crucero inteligente, que ayuda a mantener una distancia del vehículo que está delante. / Nissan

“Sabemos que las primeras opciones de compra siempre de un cliente suelen ser un poco diferentes a las ofertas de categorías como la X-Trail”, reflexiona Díaz. “Sin embargo, el diseño atractivo del vehículo, el amplio espacio interior y las tecnologías que hemos mencionado, lo hacen muy competitivo en el segmento”.

Obreros, director de Marketing de Nissan, enfatiza que la marca conoce muy bien el segmento en el que compite el X-Trail. Si a eso se agrega la fortaleza de la marca con la potencia del nombre, se “logra una ecuación bastante positiva”. Y esto se avala en que el modelo ya es un caso de negocio exitoso en otros mercados.

“En todo mercado en el que se ha lanzado, la nueva Nissan X-Trail ha sido muy exitosa”, dice Obreros. “Muy apalancada en el nuevo diseño que tiene, en toda la tecnología Nissan Intelligent Mobility que tiene en sus versiones y en general a lo innovador y divertido incluso de la propuesta que tiene para el manejo [en las aventuras familiares]”.