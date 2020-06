Sus medidas y apariencia podrían confundirnos con un mototaxi, esos coloridos vehículos motorizados que estamos acostumbrados a ver en nuestras calles, pero no lo es. El Chang Li, como se llama el nuevo modelo construido por la empresa china Changzou Xili Vehicles, ha sorprendido al mundo no solo por sus dimensiones, sino principalmente por su precio, que no supera los mil dólares, y por su sistema eléctrico.

Su singular apariencia es herencia de los vehículos que acostumbra fabricar la empresa Changzou Xili Vehicles, especializada en triciclos motorizados, es decir mototaxis, coches de carga para empresas y otras versiones de tres ruedas. Razón que justifica sus ajustadas medidas: 2.2 m. de largo, 1.5 m. de ancho y 1.6 m. de alto. En ese espacio entran el conductor y un acompañante.

Medidas del Chang Li. (Foto: Alibaba)

Pesa 323 kilos y es completamente eléctrico, alimentado por una batería de 800/1000/1200 watts, con la que es capaz de recorrer entre 80 y 100 kilómetros con una sola carga. Para cargarlo solo se necesita enchufarlo a un conector convencional entre 7 y 10 horas.

Por estas características se puede intuir cuál es su punto débil, la velocidad. Ya que por sus medidas y peso cuenta con una potencia de 1.5 caballos de fuerza, que lo pueden llevar a correr a la velocidad máxima de 30 km/h. Además, la empresa recomienda no usarlo en temperaturas mayores a 30 grados para no sobrecalentar el paquete de baterías.

Entre sus comodidades, el Chang Li cuenta con radio FM/AM, sistema de ventilación y calefacción, así como cámara de retroceso. Por el momento solo está a la venta en China, en colores blanco, rojo y celeste.

Conoce más detalles del Chang Li en la fotogalería que acompaña esta nota.

VIDEO RECOMENDADO

Barcelona desinfecta así los autos de sus estrellas

Barcelona desinfecta si los autos de sus estrellas