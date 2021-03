Conforme a los criterios de Saber más

Kia Motors Corporation es un fabricante de vehículos de clase mundial que vende alrededor de 3 millones de unidades al año, en más de 190 mercados. Tiene más de 76 años en la industria automovilística y cuenta con plantas de producción en seis países. La marca encabeza la transición hacia vehículos híbridos y eléctricos, buscando servicios de movilidad que ayuden al transporte urbano alrededor del mundo.

En el Perú, Kia tiene más de 20 años y está firmemente posicionada en el top 3 de las marcas de autos más vendidas, destacando por sus atributos de diseño, calidad, seguridad y tecnología. Desde el año 2000 que inició sus operaciones en el país ha ingresado a la vida de más de 200 mil peruanos y peruanos que la han elegido como su compañera de rutas. En la actualidad, Kia cuenta con 45 puntos de atención a nivel nacional, se mantiene como un referente del sector y día a día reafirma su compromiso de ofrecer productos de calidad, apuntando siempre a brindar una experiencia única de movilidad.

¿Qué trae para este 2021? Su renovada Línea SUV, con la que incrementará su presencia en este segmento pasando de dos a cinco modelos en este 2021, apuntando a duplicar su participación en el sector para fines del 2023. Así, las hoy develadas New Sonet y la All New Sorento llegan para reforzar la actual propuesta que hoy tienen con sus modelos Seltos y Sportage.

“El lanzamiento de nuestra nueva Línea SUV de Kia, es un hito que significa un antes y un después para la compañía en el país, por su oferta y propuesta de valor. Estamos enfocados en escuchar al consumidor trayéndole un sorprendente portafolio que se renovará completamente durante el año, incluyendo componentes tecnológicos, de conectividad y seguridad a un nivel avanzado, ajustados a las necesidades y preferencias de todos nuestros clientes. Hoy presentamos nuestras New Sonet y All New Sorento y a mediados de año lanzaremos la New Niro, que innovará en el mundo de los híbridos. Está diseñada para quienes buscan mejorar el mundo, sin dejar huellas en él”, explicó Felipe Sarria, gerente general de Kia Perú.

La nueva línea SUV de Kia ofrece vehículos que combinan una conducción extraordinaria, con un atractivo diseño. Esta gama tiene un modelo que responde a cada una de las etapas y estilos de vida de los peruanos, desde jóvenes hasta grandes familias.

Cabe resaltar que, en los últimos años, el segmento de SUV ha ganado mayor presencia en el mercado nacional incrementándose más de 7% del 2016 al 2019, lo que representa a más de 7,000 unidades adicionales vendidas en solo 3 años. Kia, está en el Top 5 con casi 2 mil unidades vendidas en el 2020.

DISEÑO, CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD

La nueva gama de SUV de KIA viene bajo el concepto de Smart SUV Design (Diseño inteligente), un perfecto balance entre el look, la conectividad y seguridad que resulta en una mejora en la calidad de la conducción.

“El diseño más allá de la forma, línea y belleza, busca transmitir nuestro espíritu en Kia: somos una marca vibrante que se esfuerza para que la vida de nuestros clientes sea más fascinante cada día. Bajo este concepto y con nuestra trayectoria de más de 70 años ganando premios en diseño a nivel global, traemos al Perú SUVs para todos los gustos y necesidades: desde robustas y compactas, hasta una elegante que robará las miradas.”, precisó el ejecutivo que representa a la marca en el Perú.

En términos de seguridad, Kia tiene un alto compromiso con sus pasajeros y este nuevo portafolio no será la excepción. Inclusive, uno de sus modelos estrella, la All New Sorento, traerá la mezcla perfecta entre seguridad y tecnología con el nuevo Sistema Avanzado de Asistencia al Conductor (ADAS), que brinda asistencia de prevención para colisión en el punto ciego, colisión frontal (vehículos y peatones), mantenimiento de carril, colisión con tráfico cruzado trasero, entre otros.

La conectividad también llega como un pilar clave. Por eso, todo el renovado portafolio SUV contará con pantallas touch de alta resolución desde 8″ hasta 10.25″, según el modelo, y ofrecerá conexión a Android Auto y Apple Carplay, lo que permitirá al conductor o su copiloto controlar funciones de sus smartphones, a través de comandos de voz y del panel de control de las radios touch. Además, todas las SUV’s de Kia vienen con cámara de retroceso integrada.

NEW SONET Y ALL NEW SORENTO

El New Sonet. Está dirigido a un público joven. Es la SUV que estaban esperando, con diseño inteligente, conectividad y accesibilidad, además de una apariencia robusta. Todas sus versiones traen parrilla frontal cromada, faros neblineros y aros de aleación de 16″. Tiene espejos laterales eléctricos, con luces direccionales LED que son abatibles electrónicamente; y gracias a su diseño funcional, posee rieles en el techo que entregan flexibilidad, para adaptarse a todo tipo de plan. Su motor es de 1.5 en transmisión mecánica o automática CVT que optimiza el consumo de combustible.

Además, tiene radio touch screen de 8″ con conectividad a Apple CarPlay y Android Auto, cámara de retroceso y cargador inalámbrico wireless, ideal para mantener la carga celular en viajes largos. También tiene controles de audio en el volante. En su versión Sport viene en colores rojo intenso con negro, blanco glaciar con negro, gris acero con negro y gris gravedad con negro. Su precio va desde US 16,990 e incluye Bono de Santander Consumer

La All New Sorento. De diseño elegante, seguridad de avanzada y calidad a otro nivel. La totalmente renovada Sorento viene a competir en el segmento de SUV Large. Tiene aros de aleación de 19″ con un diseño muy elegante, faros posteriores y neblineros, además de luces frontales LED. Un motor Smartstream 2.5 que mejora el consumo de combustible y desarrolla 178 caballos de fuerza; asimismo, viene únicamente en transmisión automática de 8 velocidades y tendrá tres versiones. En cuanto a su actual maletera, abatiendo las tres filas de asientos, brinda hasta 821 litros de capacidad.

Tiene un impresionante digital cluster de 12.5″ y una pantalla touch screen de 10″ con conectividad a Apple Carplay y Android Auto, cámara de retroceso, cargador inalámbrico de celular, climatizador doble zona, sunroof panorámico y asiento eléctrico para el piloto, junto a un soporte lumbar.

Está totalmente equipada con el Sistema ADAS que brinda detectores de punto ciego, asistencia de mantenimiento de carril, sistema de monitoreo 360 grados, asistente contra colisión frontal, entre otros. También 6 airbags, sensores delanteros, posteriores y un sistema de frenos ABS con EBD, HAC, DBC Y TSA. Su precio va desde US 32,990 e incluye Bono de Santander Consumer.

UNA PROPUESTA DE VALOR ÚNICA EN EL MERCADO

Durante este lanzamiento, la marca también anunció que desde este 2021, todas las SUVs Kia tendrán garantía de 7 años o 150,000 kilómetros. Asimismo, la All New Sorento contará con mantenimiento incluido por 2 años o hasta los 20,000 Km.

Para complementar, de la mano de su socio estratégico Santander Consumer, Kia ofrecerá financiamientos exclusivos para sus clientes de SUVs, que incluirán tasas competitivas y productos de financiamiento hechos a la medida.

Los nuevos modelos de Kia están disponibles en todas sus tiendas físicas a nivel nacional y en su tienda virtual www.kiaonlinestore.pe. Para mayor información visita su página web www.kia.com/pe.

