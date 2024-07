La gran mayoría de los vehículos que llegan al mercado internacional y peruano cuentan con un motor turboalimentado. Estos se caracterizan por entregar una mayor potencia, manteniendo una cilindrada relativamente baja; sin embargo, su funcionamiento está sujeto a ciertos efectos como el turbolag. Por ello aquí te contamos qué es, por qué se produce y cómo se puede solucionar.

El reducir el tamaño del motor o downsizing corresponde a una tendencia mundial que empezó en Europa con las regulaciones de la UE. Esto se debe a que los motores grandes emiten mayores cantidades de gases contaminantes, por lo que una solución rápida fue turboalimentar los motores.

¿Qué es y cómo se produce el turbolag?

El turbolag es el tiempo que transcurre entre pisar el acelerador y sentir la ráfaga de torque de un motor turboalimentado. El retraso se debe al tiempo que tarda el motor en crear suficiente presión de escape para hacer girar el turbo y bombear aire de admisión comprimido al motor, y es más prolongado cuando el motor se encuentra en una situación de crucero de baja carga y bajas revoluciones.

Para entenderlo mejor hay que comprender la línea de funcionamiento. El turbo se mueve por acción de los gases quemados, los cuales hacen girar una turbina que está asociada a otra. La segunda turbina tiene como función comprimir el aire que entra en la admisión del motor, pero acelerar ambas turbinas no es tarea sencilla, asimismo tienen un rango de funcionamiento efectivo limitado.

El turbolag se traduce en una aceleración reducida y una disminución general en el rendimiento. (Foto: Motortrend) / Motortrend

Entonces, cuando la turbina del compresor gira a pocas revoluciones, no es capaz de comprimir el aire. Y si el turbo no sopla aire hacia la cámara de combustión, la computadora no inyectará combustible en grandes cantidades y, por tanto, tampoco es posible obtener un rango de potencia alto.

Si te preguntas por qué las marcas de autos no fabrican un turbo que genere la máxima potencia desde el ralentí hasta la línea roja, hay una respuesta muy simple para eso: como todas las partes del motor, un turbo debe adaptarse a un rango de rpm específico para funcionar correctamente. Un turbo que sea lo suficientemente pequeño como para generar una cantidad significativa de potencia en situaciones de bajas rpm se aceleraría demasiado y posiblemente explotaría tan pronto como se acelere a fondo. Lo opuesto también es cierto: un turbocompresor que genera la mayor potencia máxima prácticamente no generará potencia hasta bien entrada la banda de potencia del motor. La mayoría de las configuraciones de turbo son un compromiso entre estos dos escenarios.

¿Cómo se puede solucionar?

No existe una única solución para eliminar el retraso del turbo, aunque existen muchas estrategias que pueden ayudar. Sin embargo, lo más importante es crear una combinación que tenga el convertidor, la leva, la relación de compresión, la cilindrada, la relación de transmisión e incluso el sistema de frenos correctos para el turbo que se esté utilizando.

Si busca una forma de reducir el retraso del turbo que sea casi mágica, el óxido nitroso es una gran alternativa. Dado que una inyección de óxido nitroso hace que las presiones de los cilindros se vuelvan locas, esa misma energía se dirige hacia el escape, haciendo girar el turbo en casi instantáneamente. Hemos visto sistemas de óxido nitroso utilizados correctamente que reducen los tiempos de giro en un factor de cuatro, pero tenga cuidado, si su relación aire/combustible no se corrige para el oxígeno adicional durante el giro, puede ocurrir una contraexplosión bastante grande y daños en el motor.